彈劾公聽會學者林騰鷂列十大惡行：賴總統把職位做賤

立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂，批評賴清德總統有「十大惡行」；林騰鷂說，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。

林騰鷂認為，賴總統這1年7個月總統任內做的壞事，說自己不貪不取，為什麼要被彈劾，但他認為這是非常無知、無恥、無賴的說法，錯誤政策比貪汙可怕、不當人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民納稅錢。

林騰鷂說，第一、賴總統背叛人民 ，違反憲法忠誠義務是最壞的，賴總統當選總統前信誓旦旦當選後要召集朝野協商來推動憲改，且接受網紅館長訪問時說要推動司改，修理恐龍法官，但現在恐龍大法官出現了，賴還去讚美，且賴總統就職時依照憲法48條宣示，一定尊重憲法、盡忠職務，如有違誓言，應受嚴厲制裁，所以今天彈劾只是制裁開端。

林騰鷂表示，第二是不依憲公布法律，行政院長卓榮泰不依法行政、不依法編預算、不依憲副署、不依憲開行政會議等「四個不依」；第三是在正式文件上寫宜聲請釋憲及暫時處分，賴總統用政治信令干預憲法，第四整年操弄、策動對立委大罷免，為憲大壓多數人民選出的國會；第五總統兼黨主席，夥同行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵蝕國會權力、推翻民進黨自己提過的國會改革；第六國政選舉化，以動員取代治理。

林騰鷂指出，第七是兩度胡亂提名親司、不適格大法官人選，敗壞司法公信力；第八稱許枉法裁判大法官，放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判；第九是不讓請病假一年的監察院長辭職，坐視監察院職能敗壞；最後第十是重大民生全面施政，賴總統卻常下鄉、下海，「把總統職位做賤」。