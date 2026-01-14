快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

彈劾公聽會學者林騰鷂列十大惡行：賴總統把職位做賤

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院今天針對彈劾賴清德總統舉行公聽會，學者代表林騰鷂（圖）發言。記者曾原信／攝影
立法院今天針對彈劾賴清德總統舉行公聽會，學者代表林騰鷂（圖）發言。記者曾原信／攝影

立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂，批評賴清德總統有「十大惡行」；林騰鷂說，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。

林騰鷂認為，賴總統這1年7個月總統任內做的壞事，說自己不貪不取，為什麼要被彈劾，但他認為這是非常無知、無恥、無賴的說法，錯誤政策比貪汙可怕、不當人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民納稅錢。

林騰鷂說，第一、賴總統背叛人民 ，違反憲法忠誠義務是最壞的，賴總統當選總統前信誓旦旦當選後要召集朝野協商來推動憲改，且接受網紅館長訪問時說要推動司改，修理恐龍法官，但現在恐龍大法官出現了，賴還去讚美，且賴總統就職時依照憲法48條宣示，一定尊重憲法、盡忠職務，如有違誓言，應受嚴厲制裁，所以今天彈劾只是制裁開端。

林騰鷂表示，第二是不依憲公布法律，行政院長卓榮泰不依法行政、不依法編預算、不依憲副署、不依憲開行政會議等「四個不依」；第三是在正式文件上寫宜聲請釋憲及暫時處分，賴總統用政治信令干預憲法，第四整年操弄、策動對立委大罷免，為憲大壓多數人民選出的國會；第五總統兼黨主席，夥同行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵蝕國會權力、推翻民進黨自己提過的國會改革；第六國政選舉化，以動員取代治理。

林騰鷂指出，第七是兩度胡亂提名親司、不適格大法官人選，敗壞司法公信力；第八稱許枉法裁判大法官，放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判；第九是不讓請病假一年的監察院長辭職，坐視監察院職能敗壞；最後第十是重大民生全面施政，賴總統卻常下鄉、下海，「把總統職位做賤」。

憲法法庭 大法官

延伸閱讀

南韓尹錫悅被求處死刑：戒嚴內亂「背棄憲法、毫無悔意」

彈劾案首場公聽會 陳培瑜：藍白就是要把賴總統叫來羞辱

倒閣還有千千萬萬個卓榮泰 徐巧芯：彈劾真正始作俑者賴總統

批拒絕監督、癱瘓憲政 游毓蘭：賴總統才是憲法的災難

相關新聞

彈劾賴清德總統公聽會 學者批綠委欺負老百姓引爭執

國民黨及民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，上午舉行第一場全院公聽會，由立法院院長韓國瑜主持，由黨團推派專家學者發言，其...

鍾佳濱：藍白與其要賴總統來立院違憲詢答 不如好好審預算

立法院今辦首場彈劾賴清德總統公聽會，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是憲政史上首例，藍白與其假其他名義要總統來立院違憲...

彈劾公聽會學者林騰鷂列十大惡行：賴總統把職位做賤

立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂，批評賴清德總統有「十大惡...

民眾黨提訴訟全台收件 要賴卓下鄉宣講為何「賴帳」

今年度中央政府總預算持續卡關，在野黨立委數度在立法院封殺，至今未能交付相關委員會審查，傳出府院高層擬定三管齊下因應策略，計畫直接下鄉訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺，民眾黨則為退休警消發動團體訴訟，朝野政黨各有盤算也攻防不斷。

彈劾案首場公聽會 陳培瑜：藍白就是要把賴總統叫來羞辱

立法院對總統賴清德提出彈劾案，今明兩天辦公聽會聽取社會公正人士意見。民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白提彈劾案有三項謬誤，更是...

倒閣還有千千萬萬個卓榮泰 徐巧芯：彈劾真正始作俑者賴總統

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。面對朝野僵局，國民黨立委徐巧芯說明為何彈劾賴總統，按我國體制，就算倒閣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。