彈劾案首場公聽會 陳培瑜：藍白就是要把賴總統叫來羞辱

立法院對總統賴清德提出彈劾案，今明兩天辦公聽會聽取社會公正人士意見。民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白提彈劾案有三項謬誤，更是自相矛盾。民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白提彈劾案就是要把賴清德總統叫來羞辱。民進黨立委莊瑞雄則說，彈劾對象根本移花接木，就是刻意錯置責任的政治操作。

首場彈劾案公聽會今上午於立法院群賢樓大禮堂舉行，出席立委包括國民黨立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯，民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱，及民眾黨立委劉書彬。學者專家包括國民黨團派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨團派林騰鷂。

鍾佳濱發言時，先以憲法解釋罷免案跟彈劾案的差別，隨後更批國民黨與民眾黨兩黨提出彈劾案，有三項謬誤，包括彈劾不等於罷免，要76席，但藍白以為可以彈劾，這就是一廂情願；其次總統沒有違反憲法第72條，於法無懼；國眾癱瘓憲法法庭，又提彈劾案，送憲法法庭審理，這是自相矛盾。

陳培瑜指出，提案要延會是藍白、不願意認真開會也是藍白，總預算至今無法付委跟實質審查，但藍白的地方首長卻集結對中央跟立院喊話，應該要喊話的對象是不願意認真上班，甚至亂提預算審查的藍白立委，這場鬧劇的起點是國會擴權法案，但擴權法案被憲法法庭打臉，藍白想叫總統來羞辱，但憲法上就是不行，因此藍白不甘心就提出彈劾案。

陳培瑜說，彈劾案就是為了羞辱賴總統，請國人看清楚，現在就是陪藍白作秀的垃圾時間，到底要全國人民付出多少代價？最重要的是總預算不審，連帶讓TPASS、災害預備金等項目，未來可能無法動支，地方政府若有動支需求請向藍白立委算帳。

莊瑞雄表示，賴總統上任來，讓民主能大鳴大放，沒有言論自由受剝奪，在野黨高舉「彈劾總統」的大旗，他必須清楚指出這不是一場嚴肅的憲政問責，而是一套結構完整的政治詭辯。藍白的彈劾對象根本移花接木，在野黨主張，總統「失職」理由在於，行政院對立法院通過的法律提出覆議失敗後，總統未依憲法第72條公布法律，但行政院長不副署，本身就會產生「總統無法公布法律」的法律狀態，賴總統沒有逾越職權，「那請問總統何罪之有？真正該被問責的是誰？」