快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

倒閣還有千千萬萬個卓榮泰 徐巧芯：彈劾真正始作俑者賴總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，國民黨立委徐巧芯發言。記者曾原信／攝影
立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，國民黨立委徐巧芯發言。記者曾原信／攝影

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。面對朝野僵局，國民黨立委徐巧芯說明為何彈劾賴總統，按我國體制，就算倒閣而行政院長卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，說不定權力分立、憲法體制被破壞更嚴重，行政院長由總統任命，故針對真正始作俑者彈劾。

徐巧芯今出席賴總統彈劾案全院委員會公聽會，發表意見。她說，彈劾不限於違法或違憲，對於政治人物是否觸法、違反憲法義務、破壞憲政秩序和權力分立，有重大濫權跟失職，可能構成彈劾的重大理由。賴總統被彈劾時是擔任台南市長，曾經200多天不進入議會接受議員質詢，這就是彈劾的理由。

徐巧芯說，今天很多學者、專家、立委談到各國對不副署的憲政意涵，但中華民國是五權分立的國家，我國憲法經過多次修憲後，難以與世上另一個國家做完全對比。副署權是制衡立法院，還是制衡總統？總統府秘書長潘孟安曾在國會備詢時清楚表明，行政院一定得副署立法院通過的法律，否則會打臉賴總統。總統府非常清楚認知，副署權要制衡的對象其實是總統而非立法院，為什麼還要利用副署權做政治攻防，對立法院的處處掣肘，這是非常不合理、違反憲政分立之處，當然也是彈劾理由。

徐巧芯指出，在「軍人待遇條例」修正案三讀後，若按我國憲政體制，行政院認為立法院三讀通過的法律窒礙難行時，要提出覆議，但政院沒有對軍人待遇條例修正案提出覆議，是否可以反過來解讀行政院並不認為軍人待遇條例修正案窒礙難行，為何總統簽總統令後，也副署了， 行政院卻拒不執行，無編列任何預算，送了違法的預算進立法院要求審查，賴總統竟作為幫凶要求立法院審查。

徐巧芯強調，賴總統作為三軍統帥，當總統令已蓋在上面，讓16萬名國軍弟兄都知道法律要上路了，這一年當中官校史上第一次招滿、超收，這對國家來說本是大好事一件，少子女化下，擔心沒有人要從軍。兩岸關係兵凶戰危，賴總統說中共2027年要準備武統台灣，請問如果沒人來當軍人，誰來保家衛國？

徐巧芯提到，在權力分立的國家中，立法單位只有一個要求，行政機關應依法行政，如果行政機關連依法行政都做不到，而在我國的制度裡，行政院長又是由總統提名，總統竟然為虎作倀，當然符合彈劾要件，這就是重大違失。作為總統，破壞憲政秩序、權力分立，最簡單的方式是透過其所任命的行政院長來做。哪怕是總統站出來，告訴行政院長卓榮泰不應該這麼做，當初沒有提出覆議，代表不認為窒礙難行，應依法行政，賴總統表個態都不至於影響這麼大。

徐巧芯總結，賴總統沒有批評過種種行政院不依法行政的惡質行為，還站在卓榮泰這邊。為何要彈劾賴總統，因為按照我國體制，就算倒閣，卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，說不定更糟糕，權力分立、憲法體制被破壞更嚴重，行政院長由總統任命，所以針對真正始作俑者彈劾，且有充足理由。

行政院 立法院 徐巧芯

延伸閱讀

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

【重磅快評】卓榮泰是砲灰豆腐 還是賴清德的倚天劍？

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

相關新聞

民眾黨提訴訟全台收件 要賴卓下鄉宣講為何「賴帳」

今年度中央政府總預算持續卡關，在野黨立委數度在立法院封殺，至今未能交付相關委員會審查，傳出府院高層擬定三管齊下因應策略，計畫直接下鄉訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺，民眾黨則為退休警消發動團體訴訟，朝野政黨各有盤算也攻防不斷。

彈劾案首場公聽會 陳培瑜：藍白就是要把賴總統叫來羞辱

立法院對總統賴清德提出彈劾案，今明兩天辦公聽會聽取社會公正人士意見。民進黨團幹事長鍾佳濱說，藍白提彈劾案有三項謬誤，更是...

倒閣還有千千萬萬個卓榮泰 徐巧芯：彈劾真正始作俑者賴總統

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。面對朝野僵局，國民黨立委徐巧芯說明為何彈劾賴總統，按我國體制，就算倒閣...

批拒絕監督、癱瘓憲政 游毓蘭：賴總統才是憲法的災難

立法院針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，前立委游毓蘭依序批評賴政府弊案、濫用司法、規避監督、癱瘓憲政，甚至造謠憲...

賴清德總統彈劾案公聽會登場 仉桂美批已衝擊權力分立與憲政秩序

立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，前監委仉桂美發言指出，賴清德總統上任以來未正視「少數政府、少數國會」...

林德福：賴總統焦土戰略亂政五部曲 形成「超級總統制」

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。國民黨立委林德福表示，台灣憲政困局不是一天造成的，而是賴總統策畫的「焦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。