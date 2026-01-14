倒閣還有千千萬萬個卓榮泰 徐巧芯：彈劾真正始作俑者賴總統

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。面對朝野僵局，國民黨立委徐巧芯說明為何彈劾賴總統，按我國體制，就算倒閣而行政院長卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，說不定權力分立、憲法體制被破壞更嚴重，行政院長由總統任命，故針對真正始作俑者彈劾。

徐巧芯今出席賴總統彈劾案全院委員會公聽會，發表意見。她說，彈劾不限於違法或違憲，對於政治人物是否觸法、違反憲法義務、破壞憲政秩序和權力分立，有重大濫權跟失職，可能構成彈劾的重大理由。賴總統被彈劾時是擔任台南市長，曾經200多天不進入議會接受議員質詢，這就是彈劾的理由。

徐巧芯說，今天很多學者、專家、立委談到各國對不副署的憲政意涵，但中華民國是五權分立的國家，我國憲法經過多次修憲後，難以與世上另一個國家做完全對比。副署權是制衡立法院，還是制衡總統？總統府秘書長潘孟安曾在國會備詢時清楚表明，行政院一定得副署立法院通過的法律，否則會打臉賴總統。總統府非常清楚認知，副署權要制衡的對象其實是總統而非立法院，為什麼還要利用副署權做政治攻防，對立法院的處處掣肘，這是非常不合理、違反憲政分立之處，當然也是彈劾理由。

徐巧芯指出，在「軍人待遇條例」修正案三讀後，若按我國憲政體制，行政院認為立法院三讀通過的法律窒礙難行時，要提出覆議，但政院沒有對軍人待遇條例修正案提出覆議，是否可以反過來解讀行政院並不認為軍人待遇條例修正案窒礙難行，為何總統簽總統令後，也副署了， 行政院卻拒不執行，無編列任何預算，送了違法的預算進立法院要求審查，賴總統竟作為幫凶要求立法院審查。

徐巧芯強調，賴總統作為三軍統帥，當總統令已蓋在上面，讓16萬名國軍弟兄都知道法律要上路了，這一年當中官校史上第一次招滿、超收，這對國家來說本是大好事一件，少子女化下，擔心沒有人要從軍。兩岸關係兵凶戰危，賴總統說中共2027年要準備武統台灣，請問如果沒人來當軍人，誰來保家衛國？

徐巧芯提到，在權力分立的國家中，立法單位只有一個要求，行政機關應依法行政，如果行政機關連依法行政都做不到，而在我國的制度裡，行政院長又是由總統提名，總統竟然為虎作倀，當然符合彈劾要件，這就是重大違失。作為總統，破壞憲政秩序、權力分立，最簡單的方式是透過其所任命的行政院長來做。哪怕是總統站出來，告訴行政院長卓榮泰不應該這麼做，當初沒有提出覆議，代表不認為窒礙難行，應依法行政，賴總統表個態都不至於影響這麼大。

徐巧芯總結，賴總統沒有批評過種種行政院不依法行政的惡質行為，還站在卓榮泰這邊。為何要彈劾賴總統，因為按照我國體制，就算倒閣，卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，說不定更糟糕，權力分立、憲法體制被破壞更嚴重，行政院長由總統任命，所以針對真正始作俑者彈劾，且有充足理由。