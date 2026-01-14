批拒絕監督、癱瘓憲政 游毓蘭：賴總統才是憲法的災難

立法院針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，前立委游毓蘭依序批評賴政府弊案、濫用司法、規避監督、癱瘓憲政，甚至造謠憲法內容，還踐踏軍警消，這就是典型人治、毀憲亂政；賴總統曾有憲法災難說，但這樣看來賴總統本人才是中華民國憲法的災難。

藍白立法院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天、明天舉行公聽會。國民黨立法院黨團推薦的學者專家游毓蘭出席並表示，她最近看看賴總統的形象，發現有「德意志」、「清德宗」、「袁世凱」，近期還自己開玩笑說自己英文姓氏「LAI」中有AI，所以可以叫他AI總統，根本不好笑。

游毓蘭指出，賴總統當選還沒就任時，就想清除在野黨，規避監督制衡，接著發起大罷免，導致整個行政體系幾乎停擺，期間還汙衊在野黨是中共同路人、是匪諜，結果共諜都在總統府、民進黨中央、民進黨立委身邊，且執政期間風電、光電、爐渣弊案頻傳。

游毓蘭批評，賴總統上任後，國家機器也動得非常兇，檢調受重用，但他們對藍色很敏感，動不動羈押禁見；對綠色共諜卻可以交保，且交保金打折打到骨折。對在野政治人物要求天價保釋金、上電子腳鐐，還用社違法打壓言論自由，案件卻多數被法院裁定不罰，濫用司法資源。

游毓蘭表示，這些人民都了解，所以大罷免沒有成功，賴總統接著想以行政沒收立法，但行政院8次覆議都失敗，現在又不執行、不副署，而為了對抗立法權，連大法官都「粉墨登場」，配合行政院演出，人數三分之二都沒達標就判決。

游毓蘭抨擊，賴總統曾說中華民國憲法是災難，但賴總統本人才是中華民國憲法的災難，上任後拒絕在野監督，延宕提出大法官、通傳會名單，導致機關被癱瘓，不讓憲政正常運作，還造謠憲法規範年底前要審完總預算，真是大笑話。

游毓蘭提到，政府還推未來8年的國防特別預算，對美國無比大方，對國內軍警消卻一毛不拔，這是制度性的霸凌與剝削，而非改革，更是國安問題，已經造成報考國考、警大及警專人數大幅下降。台灣是法治而非人治，賴總統踐踏法律及軍警消就是典型人治，絕不容忍毀憲亂政。