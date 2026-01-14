聽新聞
賴清德總統彈劾案公聽會登場 仉桂美批已衝擊權力分立與憲政秩序
立法院全院委員會上午舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，前監委仉桂美發言指出，賴清德總統上任以來未正視「少數政府、少數國會」的憲政現實，多項政治爭議被操作為司法問題，已衝擊權力分立與憲政秩序。她質疑僅由5名大法官組成的憲法法庭作成「114年憲判字第1號」判決、「115年憲判字第1號」判決，組成不合法，判決自始無效，卻仍持續拘束司法與行政，嚴重侵蝕法治國原則。
仉桂美指出，行政院覆議失敗後，依法應即接受立法院決議並副署公布法案，但執政團隊卻一再聲請釋憲，模糊政治責任與司法界線，恐造成政治問題司法化的憲政危機。仉桂美強調立法院為最高立法機關，行政命令不得凌駕法律，總統亦應依法於期限內公布三讀通過法案。
仉桂美呼籲政府應補足大法官人數、停止違法判決，回歸憲政分權制衡精神，反對黨依法採取包含彈劾在內的憲政手段，屬合憲合規，目的在捍衛民主法治與人權保障。
