林德福：賴總統焦土戰略亂政五部曲 形成「超級總統制」

立法院今針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。國民黨立委林德福表示，台灣憲政困局不是一天造成的，而是賴總統策畫的「焦土戰略」，賴總統有亂政五部曲，分別是濫用覆議權、濫用釋憲、大法官缺額、發動大罷免、終極違憲，賴總統上任後屢以總統身分直接定調，弱化行政院長政治責任，形成「超級總統制」。

林德福今出席賴總統彈劾案全院委員會公聽會，發表意見。他說，民主國家的總統應是憲政秩序的守門人，非「公親變事主」，親自下場主導政治對立，撕裂台灣社會。不管是立法院、行政院，院際之間有任何解不開的，站在總統的高度，應以客觀中道的立場解決，但賴總統卻與行政院長卓榮泰合作。據憲法第48條，總統就職宣誓，如違誓言，願受國家嚴厲制裁。2024大選結束後，總統上任以來，人民期待的是全民總統，希望經濟提升、兩岸和平，從政的人清廉，但看到的是鬥雞總統，今天台灣憲政困局不是一天造成的，而是賴總統策畫的「焦土戰略」。

林德福表示，總統權力不斷擴張，行政責任日益模糊，國會監督被執政者視為阻礙，如果總統以個人的意志就可削弱國會監督，放任行政權力失衡，那才是真正民主憲政的危機。如果國會對賴總統公然毀憲亂政，不執行立法院三讀通過的法律案還視若無睹，那才是對不起民意、真正失職。今天局面是賴總統一手促成，從上任以來一步步摧毀憲政秩序，這場憲政危機不是一天造成的。

林德福指出，賴總統有亂政五部曲，第一部濫用覆議權，把行政院變成覆議院；第二部是濫用釋憲，覆議輸了不認帳，執政黨將政治影響力伸進憲法法庭，媒體報導府院曾透過政黨高層與大法官溝通，不論是從新舊版憲法訴訟法，憲法法庭評議人數不足，公正性受到全民的質疑；第三部是大法官缺額，賴總統故意提名立場偏頗或帶有特定意識形態的大法官，甚至民進黨團祭出黨祭要求綠委對特定提名的人投下反對票，等於打臉賴總統，立法院拒絕賴總統所提名大法官的名單，只是剛好而已。

林德福進一步說，第四部是發動大罷免；第五部是終極違憲，沒收法律，大罷免失敗後對立法院通過的法律案直接不公布、不副署、不執行。賴總統上任以來這一年多來，花在鬥爭上的心力遠超過治國，把國家搞得烏煙瘴氣，這才叫做不辦正事。賴總統最大的謊言就是副署扭曲成否決權，甚至拿美國總統的權力來類比，完全是混淆視聽。

林德福說，行政院長的副署是用來負責，不是用來否決，在我國憲政體制下，副署是憲法明定的程序義務，副署設計是為了讓行政院長承擔政治責任，不是給行政院長用來對抗國會的武器。行政院長為總統指定，並沒有經過立法院同意，美國總統有否決權，但中華民國總統沒有，兩者在憲政制度上本就有根本性差異，但賴總統跟卓院長想要行使口袋否決，完全背離憲法。

林德福說，彈劾賴總統是因為賴總統才是一切的幕後主導者，總統帶頭違法，受害的是全體國民。在財政上，總統拒絕公布財劃法，行政院不願重編預算，中央政府剋扣屬於地方的預算。台北市長蔣萬安最近也出聲呼籲依法編列預算，賴總統把錢剋扣在中央口袋裡，寧願讓地方建設停擺，也要掌握整個財政的大權，誰聽話才補助。

林德福說，賴總統上任以後，介入行政、立法的攻防，對於行政院施政方向重大的策略，屢屢以總統身分直接定調，弱化行政院長政治責任，形成「超級總統制」。