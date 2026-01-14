總統彈劾案公聽會 黃帝穎批藍白打假球：轉移不敢倒閣焦點

賴清德總統彈劾案首場公聽會今登場，民進黨立院黨團推薦的代表主張，彈劾找錯對象、用錯工具，此案爭議源自行政院長不副署，應循行政立法制衡管道，立法院卻捨近求遠直接彈劾總統；律師黃帝穎直言，在野執意選擇高門檻的彈劾案，顯然是「打假球」，轉移不敢倒閣的焦點。

律師賴秉詳指出，立法院針對彈劾總統理由，包括放任台積電赴美投資，出賣關鍵產業鏈，以及行政院長不副署財劃法，但台積電股價穩站上1700餘元，產業面問題是否構成彈劾理由有待商榷；憲法面上，副署權是憲法賦予行政院長的實質權力，以捍衛行政權，並不限於對抗總統。

賴秉詳解釋，修憲後，行政院長權力源自總統，而非立法院，也不須立法院同意任命，內閣制權力結構已被破壞，依據民主國原則，當然得以對抗立法權，雖然副署權最初被認為用來對抗總統，但前提是總統為「虛位元首」，而我國總統具有民意正當性，條件不符。

他質疑，彈劾案核心若為行政院長不副署，而非不接受總統施政，應回歸行政立法制衡，循不信任案處理，與彈劾總統無關。

律師黃帝穎質疑藍白提出彈劾案是「打假球」，並出現三大法律謬誤。第一，彈劾案核心是針對行政院長不副署，此為政治責任，應透過倒閣處理，依照藍白過半席次可做到，在野卻執意提出門檻過高的總統彈劾案，顯然是「憲政打假球」，心虛轉移不敢倒閣的焦點。

黃帝穎說，彈劾應追究法律責任，而非政治責任，且藍白用政治口水當成彈劾理由，比如「大惡霸摧毀台灣民主」、「造謠抹黑」等，不符法律要件，猶如網路鄉民；彈劾案若通過，最終由憲法法庭審理，但藍白否定憲法法庭，證明彈劾案從頭到尾就在打假球。

他並主張，憲判揭示，總統與立法院沒有權力從屬關係，立法院無權問責總統，藍白假藉彈劾名義要總統赴立院備詢已違憲，更超越美、法等民主國家規範，成國際笑話。總統必須對憲法忠誠，不應配合國會「違憲打假球」。

成功大學法律系副教授陳怡凱指出，在野認為財劃法覆議案被立法院推翻後，行政院長應接受，因此有「副署的義務」，但行政院長副署並非對國會負責，而是為總統公布法律承擔責任，若認為該法案有違憲或瑕疵，可以拒絕副署，且憲法規定，總統公布法律須經行政院長副署，既然沒有副署就無從公布，若為此彈劾總統，邏輯不通。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，藍白立委決定對賴總統啟動彈劾案；根據藍白所提時程，1月14、15日舉辦兩場公聽會，聽取社會公正人士意見，21日、22日由全院委員會舉行審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀被彈劾人說明15分鐘、接受立委詢問；5月19日將進行記名投票表決。