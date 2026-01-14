彈劾賴總統公聽會 仉桂美：少數政府不能都想用司法解決政治問題

立法院針對賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，前監委仉桂美於會上表示，我國憲政已出現空前危機，為何四成民意可以違反六成民意，覆議不被多數民意接受，僅有5位大法官又憑什麼作出憲判？若未來少數民意都循此模式，這不是憲政災難是什麼？賴總統不能都想用司法解決政治問題。

藍白立法院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天、明天舉行公聽會。國民黨立法院黨團推薦的學者專家仉桂美今早於學者專家發言環節表示，中華民國憲政出現空前危機，這要思考民主政治的本質到底是什麼，為什麼四成民意可以違反六成民意？為什麼行政院可以不斷提覆議不過，行政院長卻還在位？賴清德總統不斷想透過司法去解決少數民意的事實。

仉桂美指出，其中動盪不安的關鍵是「114年憲判字第1號」，這明顯是在違法違憲下評議的，總統先前還會公布法案，只是行政院覆議失敗，現在更嚴重的是總統「不公布了」；憲法第72條明明就規範總統「應」於10日內公佈，當中沒有但書、排除條款。

仉桂美批評，憲政中權力不是只有分立，還有制衡，五院是一樣大的，總統不是五院首長，當初113年憲判字第9號，居然指總統是首長；其實總統不是五院首長，五院之間是相互制衡，像監察院是不能糾舉五院首長的，只能彈劾，而總統只是統治權的首長，不是五院首長。

仉桂美提到，憲法增修條文第3條第2項已經明確規定，行政院送覆議失敗後就應接受，政府應尊重六成民意，而多數民意已經不接受了，僅有5位大法官做出的憲判又憑什麼判決？若未來所有少數民意都可以透過5位大法官判決通過，這不是憲政災難是什麼？

仉桂美抨擊，行政院依照憲法對立法院負責，而憲法中規範的也全是政治責任，而這些問題怎能用司法解決？所以歸根究底，國家元首現階段就是要面對少數國會、少數政府的事實，這是政治問題，要用大智慧來解決，而不是一天到晚丟到司法來處理。

仉桂美再批，5位大法官的憲判無效，不會隨時間而突然變有效，大法官自己組成都不合法了，若這樣的憲判有效，未來又如何拘束各級法官？整個司法亂了套。