彈劾總統程序啟動 今明公聽會

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋李成蔭周佑政黃婉婷／台北報導

藍白立法院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天、明天舉行公聽會，展開憲政史上首次彈劾總統程序。立法院程序委員會昨天也確定議程，將於一月廿一日、廿二日召開全院委員會，邀請賴清德總統針對彈劾案進行說明。

對於藍白提案彈劾賴總統，下周三、四將邀賴總統說明，總統府發言人郭雅慧昨天表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後十三個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例草案排入審查並通過，以應國家當務之要。

根據立法院彈劾議程，今天公聽會由各黨團推派專家學者，發表意見並回答立委提問。國民黨團推派前監察委員仉桂美、國民黨前立委游毓蘭、律師李岳洋；民進黨團指定律師賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨團則邀請東海法律系教授林騰鷂。

針對彈劾總統案，國民黨立委林德福表示，民主國家的總統應該是憲政秩序守門人，但賴總統不但沒有拿出高度協調，還把在野黨當執政阻礙，在野黨一定要透過彈劾案表達立場，將從憲政、法律層面向專家請教，賴總統作為有無抵觸憲法。

民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團大方向會以法理去論述這個彈劾案，從最一開始就是違憲，且藍白將連續兩周的周三、周四，都用來開公聽會與審查會，代表朝野一開始提延會，就沒有想好好開會。

立院程序委員會昨天以藍白十票對上綠營八票的表決結果，通過國民黨團提議廿一日、廿二日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴總統列席說明並備詢；若賴總統未列席，則由各黨團推派委員發言。

今年度中央政府總預算案、攸關一點二五兆元的國防特別預算條例草案，民進黨團昨在程委會提案，將兩案列入本周五院會議程，但藍白主張議事日程交由院會處理，最後藍白以人數優勢通過提案，國防特別條例草案第七度未列入院會議程。

行政院昨稱，國防安全、國家建設及民生照顧不能等，立院卻拖延，總預算已一三八天未審，國防特別條例草案亦延宕四十八天，而立法院延會只剩最後十三個工作天，盼盡速審議，勿影響國家運作。

