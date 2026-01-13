藍白發動彈劾下周邀賴總統說明 府：盼在野立委盡速審查總預算

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，下周三將邀賴總統說明。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例草案排入審查並通過，以應國家當務之要。

立法院已啟動相關程序，將在14、15日舉行公聽會。立法院程序委員會今天討論全院委員會議程，國民黨立委提議於21日、22日邀請賴總統針對彈劾案進行說明，民進黨團反對，全案上演表決大戰，藍白以10票對上綠營8票獲勝，因此確定下周三邀賴總統說明。