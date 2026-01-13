快訊

駁斥AI「末日敘事」 黃仁勳：極具殺傷力、將嚴重傷害產業

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

藍白發動彈劾下周邀賴總統說明 府：盼在野立委盡速審查總預算

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，下周三將邀賴總統說明。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例草案排入審查並通過，以應國家當務之要。

立法院已啟動相關程序，將在14、15日舉行公聽會。立法院程序委員會今天討論全院委員會議程，國民黨立委提議於21日、22日邀請賴總統針對彈劾案進行說明，民進黨團反對，全案上演表決大戰，藍白以10票對上綠營8票獲勝，因此確定下周三邀賴總統說明。

國民黨 民眾黨 賴清德 總統府發言人

延伸閱讀

回應藍白「總統踩紅線」指控 總統府：請在野回到立法院先做正事

陸解放軍對台軍演 總統府嚴厲譴責

總統府：共軍軍演單邊挑釁 國安單位均事先及全面掌握

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

相關新聞

藍白發動彈劾下周邀賴總統說明 府：盼在野立委盡速審查總預算

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德總統，下周三將邀賴總統說明。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國...

總預算、軍購條例再被封殺 行政院：立院延會只剩13天勿再虛耗

115年度中央政府總預算案及軍購特別條例草案，今天又在藍白聯手下於立法院程序委員會暫緩列案。行政院指出，國防安全、國家建...

銓敘部指停砍年金無追溯生效條文 翁曉玲：惡意曲解

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過銓敘部指修正案並沒有追溯生效條文。國民黨立委翁曉玲表示，詳讀法條就能了解施行日、生效日...

立院彈劾案「邀請賴總統說明備詢」 程序委員會確認議程

針對行政院不副署「財政收支劃分法」修正案，國民黨立法院黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，立法院程序委員會今...

影／批藍白擺爛不審預算 公督盟：韓國瑜責無旁貸

公督盟執行長張宏林、台灣北社社長羅浚晅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫與公督盟常務監事林美娜、上午在立法院舉行「藍白惡...

民進黨質疑「一直在聽，但沒有在做」 謝國樑：選舉嘛 難免有很多批評

民進黨基隆市黨部今引用前年度決算審核報告，質疑5000萬元以上重大公共工程預算，市府整體執行率僅36.95%，多項計畫進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。