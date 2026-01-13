總預算、軍購條例再被封殺 行政院：立院延會只剩13天勿再虛耗
115年度中央政府總預算案及軍購特別條例草案，今天又在藍白聯手下於立法院程序委員會暫緩列案。行政院指出，國防安全、國家建設及民生照顧不能等，立法院卻一再拖延，總預算已138天未審，軍購特別條例草案亦延宕48天，而立法院延會只剩最後13個工作天，盼盡速審議，勿影響國家運作。
立法院程序委員會今天討論本周五院會議程，民進黨立院黨團再度提議，將總預算、1.25兆國防特別條例草案列入周五議程，而藍白則主張議事日程交由院會處理，最後藍白以人數優勢通過提案，國防特別條例草案等於第8度未列入院會議程，本周五院會為不確定議程。
行政院發言人李慧芝指出，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例草案也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。
李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守憲法權責，盡速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。
