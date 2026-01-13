賴總統：經濟穩健成長 總預算擴大可分配更多資源給地方

賴清德總統13日出席「大千醫療社團法人竹南醫院新建工程動土典禮」。他表示，台灣經濟穩健成長、稅收增加，中央政府總預算規模擴大，進而能分配更多資源給地方。他也肯定縣府團隊的努力，苗栗縣政府在2024年出現歲計賸餘，改變以往入不敷出的狀況。

賴總統致詞時表示，未來竹南醫院完工後，不僅增加醫療服務量能，急重症不必遠赴其他縣市，又兼備小兒照顧與長照服務等功能，是一座準醫療中心的重大醫療建設。

賴總統指出，竹南醫院能夠順利開工動土，除中央協助，也要感謝縣府團隊與不分黨派的地方民代，以及所有關心苗栗鄉親健康的各界人士共同投入推動，才能邁開這重要的一步。苗栗的醫療服務規模會持續擴大，包括童綜合醫院預計今年在白沙屯興建醫院。

賴總統強調，除了私部門的投入，公部門也不能落後；行政院卓榮泰院長之前已經宣布部立苗栗醫院擴建計畫預算，將從15億元增加至21億元，全數由中央支應。未來希望讓苗栗的父老鄉親醫療資源不虞匱乏，不論何處都能在最短時間內取得醫療服務。

他也說，除了幫助部立苗栗醫院新蓋兩棟醫療大樓，包括「後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程」、「泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置」以及「國衛院生物製劑廠暨戰略平台資源庫」等工程，中央也挹注58億元來提升苗栗的醫療量能。

他提到，中央政府長期支持苗栗縣走出財政困境，將苗栗縣列為財政最困難的縣市，在多項工程上，地方政府無需負擔配合款，由中央全額支應。過去十年間，中央挹注苗栗縣的總經費達2,187億元，今年中央補助苗栗縣也達288億元，相較去年增加25億元。

賴總統肯定縣府團隊的努力，在縣議會的監督和中央的支持下，苗栗縣政府在2024年出現歲計賸餘，改變以往入不敷出的狀況。

他表示，無論是前總統蔡英文任內或現在，中央政府對苗栗縣的支持始終不遺餘力，對其他地方也當然如此。這是因為台灣經濟穩健成長、稅收增加，中央政府總預算規模擴大，進而能分配更多資源給地方。

談及建設推動，賴總統說，中央也有計畫地協助苗栗推動交通與水利工程，包括「國道一號增設造橋交流道」、「台61線新北至苗栗路段平交路口改善工程」，以及「大安大甲溪聯通管道工程」、「通霄溪伏流水工程」等重要建設。當水、電資源齊備，重大建設才能順利推動、產業才能發展。

賴總統表示，苗栗地理位置優越，不僅銜接「桃竹苗大矽谷」計畫，也是連結中台灣精密與智慧機械產業的重要節點。中央未來將持續與地方政府合作，期盼苗栗縣越來越好。