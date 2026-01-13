快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

銓敘部指停砍年金無追溯生效條文 翁曉玲：惡意曲解

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過銓敘部指修正案並沒有追溯生效條文。國民黨立委翁曉玲表示，詳讀法條就能了解施行日、生效日及回溯的時間已明定，並非如銓敘部惡意曲解的內容，民進黨現在就是想無止盡踐踏軍公教

在野推動公教年金停砍，修法已於立法院三讀通過，不過仍有退休公教人員被扣退休金。銓敘部表示，修正案並沒有追溯生效條文，因此生效日之前，退休金會依舊法；網路上更有批評，藍白亂搞修法，說要把「退休所得替代率」回復到112年的比率，但翁曉玲亂修法寫得太開心，整部法完全沒寫上路日期，就只好算是114年12月28日起算了。

翁曉玲今天出席生命權平等協會及兒少守護聯盟記者會前接受媒體聯訪時表示，銓敘部是故意曲解法律，其他質疑者也不是學法律的，有興趣的民眾只要把「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條詳加閱讀，99%的人都能了解法律的施行日、生效日及回溯的時間已經明定於法條中，並非如銓敘部惡意曲解法律的解釋。

翁曉玲批評，民進黨政府現在就是軍人加給不編列預算，公教、警消的退休金提高也不編列，對該發還給公教退休人員的退休金差額也不發，現在連公教人員退休金停砍也不繼續執行，要繼續扣減，民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是無止盡去踐踏軍公教，同時也剝奪及限制他們的權益。

軍公教 退休金 翁曉玲

延伸閱讀

讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

考試院：停砍年金無追溯條款

藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

公教月退隨CPI調整限定對象 李來希：逼我們上街頭

相關新聞

銓敘部指停砍年金無追溯生效條文 翁曉玲：惡意曲解

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過銓敘部指修正案並沒有追溯生效條文。國民黨立委翁曉玲表示，詳讀法條就能了解施行日、生效日...

立院彈劾案「邀請賴總統說明備詢」 程序委員會確認議程

針對行政院不副署「財政收支劃分法」修正案，國民黨立法院黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，立法院程序委員會今...

影／批藍白擺爛不審預算 公督盟：韓國瑜責無旁貸

公督盟執行長張宏林、台灣北社社長羅浚晅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫與公督盟常務監事林美娜、上午在立法院舉行「藍白惡...

民進黨質疑「一直在聽，但沒有在做」 謝國樑：選舉嘛 難免有很多批評

民進黨基隆市黨部今引用前年度決算審核報告，質疑5000萬元以上重大公共工程預算，市府整體執行率僅36.95%，多項計畫進...

藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

「停砍退休金法案生效後，之前的退休金也應該要回溯辦理！」藍委翁曉玲強調，《退撫法》第37條修法就有回溯的意思，銓敘部不該如此認定，但考試院秘書長劉建忻回應說，新修正的文字沒有回溯到之前的狀況。綠委吳思瑤質詢時也批評藍白立法不謹慎，並指出過去民進黨在年金改革修法還有預留行政機關準備期。

柯文哲爆料賴清德答應推人工生殖法 民進黨團轟：別情勒

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，柯文哲還爆料賴清德總統曾答應陳昭姿推動代理孕母，結果後來不了了之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。