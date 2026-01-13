銓敘部指停砍年金無追溯生效條文 翁曉玲：惡意曲解

立法院已三讀通過停砍公教年金，不過銓敘部指修正案並沒有追溯生效條文。國民黨立委翁曉玲表示，詳讀法條就能了解施行日、生效日及回溯的時間已明定，並非如銓敘部惡意曲解的內容，民進黨現在就是想無止盡踐踏軍公教。

在野推動公教年金停砍，修法已於立法院三讀通過，不過仍有退休公教人員被扣退休金。銓敘部表示，修正案並沒有追溯生效條文，因此生效日之前，退休金會依舊法；網路上更有批評，藍白亂搞修法，說要把「退休所得替代率」回復到112年的比率，但翁曉玲亂修法寫得太開心，整部法完全沒寫上路日期，就只好算是114年12月28日起算了。

翁曉玲今天出席生命權平等協會及兒少守護聯盟記者會前接受媒體聯訪時表示，銓敘部是故意曲解法律，其他質疑者也不是學法律的，有興趣的民眾只要把「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條詳加閱讀，99%的人都能了解法律的施行日、生效日及回溯的時間已經明定於法條中，並非如銓敘部惡意曲解法律的解釋。

翁曉玲批評，民進黨政府現在就是軍人加給不編列預算，公教、警消的退休金提高也不編列，對該發還給公教退休人員的退休金差額也不發，現在連公教人員退休金停砍也不繼續執行，要繼續扣減，民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是無止盡去踐踏軍公教，同時也剝奪及限制他們的權益。