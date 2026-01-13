影／批藍白擺爛不審預算 公督盟：韓國瑜責無旁貸

快訊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
公督盟執行長張宏林（右二）表示，目前朝小野大把政爭當兒戲，選舉都過兩年、立委也當兩年了，還放不下選輸的是國民黨跟民眾黨，到現在還想把總統給拉下台。記者黃義書／攝影
公督盟執行長張宏林、台灣北社社長羅浚晅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫與公督盟常務監事林美娜、上午在立法院舉行「藍白惡搞!從亂刪亂凍到擺爛不審，拿國家預算做政黨報復，棄台灣人民不顧! 」記者會，指攸關兩千三百萬人民權益的115 年度中央政府總預算案，一毛未審。批評以國民黨、民眾黨主導的國會嚴重失職，讓立院運作偏離憲政常態。今年總預算審查變本加厲，直接選擇「擺爛不審」，影響上千億民生、國安新興計畫。並一同高呼「預算卡關決民受害」、」國安民生不容停擺」、「預算審查非自助餐」、「政黨惡鬥道靠旁邊站」等口號。

會中列舉總預算卡關五大惡果，一、破壞監督機制！「點餐式」審查開立院惡例！憲政法盲當兒戲。二、削弱國家安全！將政府預算當作政黨惡鬥工具！犧牲現役軍人權益！三、癱瘓新興計畫！近三千億民生政策恐全面停擺！體育部首當其衝！四、導致行政失能！分立政府寒蟬效應蔓延，亂審預算陰影，機關經費不敢動彈！五、排擠地方補助！縣市財政壓力暴增，六縣市恐被迫舉債！呼籲立法院長韓國瑜，盡速召集朝野黨團，認真加班審查總預算，讓預算審查回到正軌。

公督盟執行長張宏林表示，在預算上新興計劃是受到影響，預算沒有通過前立即受到影響。目前朝小野大把政爭當兒戲，選舉都過兩年、立委也當兩年了，還放不下選輸的是國民黨跟民眾黨，到現在還想把總統給拉下台。

張宏林表示，三兆的中央政府總預算與五兆多的國營事業、部署機關的預算，沒有一項不關民生；所有國家的預算那一項跟民主無關？藍白只是抽取北北基只照顧北部人的預算，放棄他台灣人與死不顧。張宏林批評藍白這二政黨只關心中共的態度，完全放任、欺負打壓我們台灣，在打壓中華民國的憲政 。藍、白現在強摘中華民國政府、台灣的憲政器官。張宏林呼籲，立法院長韓國瑜責無旁貸。

公督盟執行長張宏林（右三）、台灣北社社長羅浚晅（左二）台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫（右四）公督盟常務監事林美娜（左三）、上午在立法院舉行記者會，指115 年度中央政府總預算案一毛未審，批評藍白主導的國會嚴重失職。記者黃義書／攝影
公督盟執行長張宏林（右一）、台灣北社社長羅浚晅（左一）台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫（右二）公督盟常務監事林美娜（左二）、上午記者會高呼「預算卡關決民受害」、」國安民生不容停擺」、「預算審查非自助餐」、「政黨惡鬥道靠旁邊站」等口號。記者黃義書／攝影
憲政 韓國瑜

