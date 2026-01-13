影／批藍白擺爛不審預算 公督盟：韓國瑜責無旁貸

公督盟執行長張宏林、台灣北社社長羅浚晅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫與公督盟常務監事林美娜、上午在立法院舉行「藍白惡搞!從亂刪亂凍到擺爛不審，拿國家預算做政黨報復，棄台灣人民不顧! 」記者會，指攸關兩千三百萬人民權益的115 年度中央政府總預算案，一毛未審。批評以國民黨、民眾黨主導的國會嚴重失職，讓立院運作偏離憲政常態。今年總預算審查變本加厲，直接選擇「擺爛不審」，影響上千億民生、國安新興計畫。並一同高呼「預算卡關決民受害」、」國安民生不容停擺」、「預算審查非自助餐」、「政黨惡鬥道靠旁邊站」等口號。

會中列舉總預算卡關五大惡果，一、破壞監督機制！「點餐式」審查開立院惡例！憲政法盲當兒戲。二、削弱國家安全！將政府預算當作政黨惡鬥工具！犧牲現役軍人權益！三、癱瘓新興計畫！近三千億民生政策恐全面停擺！體育部首當其衝！四、導致行政失能！分立政府寒蟬效應蔓延，亂審預算陰影，機關經費不敢動彈！五、排擠地方補助！縣市財政壓力暴增，六縣市恐被迫舉債！呼籲立法院長韓國瑜，盡速召集朝野黨團，認真加班審查總預算，讓預算審查回到正軌。

公督盟執行長張宏林表示，在預算上新興計劃是受到影響，預算沒有通過前立即受到影響。目前朝小野大把政爭當兒戲，選舉都過兩年、立委也當兩年了，還放不下選輸的是國民黨跟民眾黨，到現在還想把總統給拉下台。