快訊

星宇航空發1個月年終獎金員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

民進黨質疑「一直在聽，但沒有在做」 謝國樑：選舉嘛 難免有很多批評

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右）今天提出五堵就業基地、碧砂遊艇港的建設願景，表示市府積極地進行各項業務，請市民朋友放心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右）今天提出五堵就業基地、碧砂遊艇港的建設願景，表示市府積極地進行各項業務，請市民朋友放心。記者邱瑞杰／攝影

民進黨基隆市黨部今引用前年度決算審核報告，質疑5000萬元以上重大公共工程預算，市府整體執行率僅36.95%，多項計畫進度慢，甚至零執行。市長謝國樑回應，選舉難免有很多批評，市府全力打造五堵就業基地，並積極進行各項業務，請市民放心。

民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏說，謝國樑去年8月23日表示，將對重大建設執行率偏低進行檢討，4個多月過去，市民仍未看到具體檢討報告。市府卻在新的一年開始時，宣布啟動新一輪「公民座談會」，施政節奏與順序嚴重錯置。

余睿柏指謝國樑的新年計畫，用一句話概括就是「一直在聽，但沒有在做」，市府急著展開新的對話機制，營造選舉承諾，但前一次對市民、對議會、對社會做出的檢討承諾，至今仍未交代清楚，讓市民質疑究竟是要解決問題，還是不斷假裝聆聽，卻遲遲沒有結案與成果。

基隆市審計室去年提出的前年度決算審核報告，提及基市府列管32項5000萬元以上重大公共工程

，預算共38億760多萬元，實際執行金額14億707多萬元，整體預算執行率36.95%，其中4項執行率不到5%，另有3項完全未執行。

余睿柏說，今天提出決算審核報告內容，就是要提醒市府，提出新議題、開啟新座談前，應先對既有承諾與檢討結果負起責任。新的一年，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，應該誠實面對數字、清楚交代責任。先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」，才不會只是另一種形式的停滯。

對於民進黨基隆市黨部的質疑，謝國樑表示，選舉嘛，難免雙方都有很多批評。大家都看到了，市府全力打造五堵的就業基地，也全力正在引進AI數據中心，也跟台電維持良好的互動關係，未來兼具產業跟電力的均衡發展。

謝國樑說，同時間市府也將打造全台灣最大的遊艇港，再搭配飯店以及購物中心。今年底也希望由航港局主辦，威海營區舊址的五星級飯店兼商場招商案，能夠招標出去。市府積極地進行各項業務，請市民朋友放心。

民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，基市府應先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」才不會只是另一種形式的停滯。記者邱瑞杰／攝影
民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，基市府應先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」才不會只是另一種形式的停滯。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 公共工程

延伸閱讀

基隆一路口常車禍…近期2人走斑馬線被撞傷 市府評估增設紅綠燈

基隆-石垣島「八重山丸渡輪」將開航 謝國樑開箱：結合深度旅遊

基捷北五堵站周邊建25連棟空橋 謝國樑：數據中心已有企業有意願

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

相關新聞

影／批藍白擺爛不審預算 公督盟：韓國瑜責無旁貸

公督盟執行長張宏林、台灣北社社長羅浚晅、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫與公督盟常務監事林美娜、上午在立法院舉行「藍白惡...

民進黨質疑「一直在聽，但沒有在做」 謝國樑：選舉嘛 難免有很多批評

民進黨基隆市黨部今引用前年度決算審核報告，質疑5000萬元以上重大公共工程預算，市府整體執行率僅36.95%，多項計畫進...

藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

「停砍退休金法案生效後，之前的退休金也應該要回溯辦理！」藍委翁曉玲強調，《退撫法》第37條修法就有回溯的意思，銓敘部不該如此認定，但考試院秘書長劉建忻回應說，新修正的文字沒有回溯到之前的狀況。綠委吳思瑤質詢時也批評藍白立法不謹慎，並指出過去民進黨在年金改革修法還有預留行政機關準備期。

柯文哲爆料賴清德答應推人工生殖法 民進黨團轟：別情勒

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，柯文哲還爆料賴清德總統曾答應陳昭姿推動代理孕母，結果後來不了了之...

財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北市長侯友宜今回應財劃法與預算議題時指出，他對財劃法的立場始終是「先求有、再求好」，雖然目前新北在統籌分配稅款中仍為全...

立院審台灣未來帳戶草案 石崇良憂：普惠式政策排擠資源

立法院社福衛環、財政委員會12日聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。衛福部長石崇良會前受訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。