民進黨質疑「一直在聽，但沒有在做」 謝國樑：選舉嘛 難免有很多批評

民進黨基隆市黨部今引用前年度決算審核報告，質疑5000萬元以上重大公共工程預算，市府整體執行率僅36.95%，多項計畫進度慢，甚至零執行。市長謝國樑回應，選舉難免有很多批評，市府全力打造五堵就業基地，並積極進行各項業務，請市民放心。

民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏說，謝國樑去年8月23日表示，將對重大建設執行率偏低進行檢討，4個多月過去，市民仍未看到具體檢討報告。市府卻在新的一年開始時，宣布啟動新一輪「公民座談會」，施政節奏與順序嚴重錯置。

余睿柏指謝國樑的新年計畫，用一句話概括就是「一直在聽，但沒有在做」，市府急著展開新的對話機制，營造選舉承諾，但前一次對市民、對議會、對社會做出的檢討承諾，至今仍未交代清楚，讓市民質疑究竟是要解決問題，還是不斷假裝聆聽，卻遲遲沒有結案與成果。

基隆市審計室去年提出的前年度決算審核報告，提及基市府列管32項5000萬元以上重大公共工程

，預算共38億760多萬元，實際執行金額14億707多萬元，整體預算執行率36.95%，其中4項執行率不到5%，另有3項完全未執行。

余睿柏說，今天提出決算審核報告內容，就是要提醒市府，提出新議題、開啟新座談前，應先對既有承諾與檢討結果負起責任。新的一年，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，應該誠實面對數字、清楚交代責任。先把舊帳說清楚，所謂「新的開始」，才不會只是另一種形式的停滯。

對於民進黨基隆市黨部的質疑，謝國樑表示，選舉嘛，難免雙方都有很多批評。大家都看到了，市府全力打造五堵的就業基地，也全力正在引進AI數據中心，也跟台電維持良好的互動關係，未來兼具產業跟電力的均衡發展。