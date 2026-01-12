藍白盼總預算「分割審理 」學者各有意見

「總預算若分割處理、且持續拖延，未來政府施政恐更加保守，不利國家發展！」學者陳俐甫12日針對藍白打算分割審理總預算、先通過TPASS等新興計畫的作法受訪指出，我國特別將總預算放到年底審議，就是要避免其他會期受到干擾，若分開審理恐有違憲政慣例；但學者紀和均受訪時認為，依照《預算法》法意，總預算應可先處理新興計畫。

今年度中央總預算案尚未進入立法院審議階段，國民黨團擬依照《預算法》規定，先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，但遭到民進黨立委鍾佳濱批評，根據立法院過去不按照議事規定或慣例執行的結果，通常被大法官宣告違憲，藍白不應該將自己視為土皇帝，「預算不審，朕賞的才算」。

法規可如藍營解讀

對此，中興國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均受訪時表示，過去比較少有這種狀況產生，一般都是整體討論總預算，若是在各委員會審查，各項預算可以單獨處理，但能否以投票的方式，將部分總預算拉出來審，會有比較多的討論。

不過他也指出，以《預算法》54條的規定與脈絡來看：「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」國民黨的構想是有可能達成的，就是目前總預算還沒審查完，「經立法院同意」先把有急迫性與公益性的新興預算拉出來審理。

總預算應統包妥協

但台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫受訪時則說，過去立法院審議總預算就是整包通過，並透過各黨協調、讓步特定領域，在大家都可忍受的範圍全部通過，若只拿特定項目出來，變成慣例的話，未來總預算很難全部通過。他也強調，立法院30幾年來，發展「預算會期」的規定，就是為了避免審預算影響其他法案。

「若總預算一直拖，恐違反《預算法》精神！」陳俐甫也提醒，過去政黨政治的互動，導致目前立法院的附屬單位預算都會拖到隔年才審，但這已經是不好的習慣，政府預算不應該重蹈覆轍。

他指出，總預算若拖延審查，公務機關只敢發薪水，計畫若等到年中才通過，機關為了避免執行效率不佳，更容易濫花預算，長此下來恐成為負面循環，有違憲政慣例。

避免預算影響法案

陳俐甫說，法案會期若還要處理預算，許多民間、NGO在意的法律就容易被擱置，因此他呼籲國民黨不要分割處理總預算，避免影響法案會期、拖延審查影響行政機關效率。民進黨也要就總預算卡關的原因，早日與在野的國民黨與民眾黨取得共識。

