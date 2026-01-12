藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
反年改修法的生效日期與返還退休金引發爭議，綠委藉此批評藍白修法不謹慎。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「停砍退休金法案生效後，之前的退休金也應該要回溯辦理！」藍委翁曉玲強調，《退撫法》第37條修法就有回溯的意思，銓敘部不該如此認定，但考試院秘書長劉建忻回應說，新修正的文字沒有回溯到之前的狀況。綠委吳思瑤質詢時也批評藍白立法不謹慎，並指出過去民進黨在年金改革修法還有預留行政機關準備期。

生效日期引發討論

針對《退撫法》新修正條文公布生效後，退休公務人員退休金差額的計算，銓敘部近日表示，依立法院三讀通過條文，每月退休所得自修法生效日起都改以112年度替代率認定。所以退休公務人員自114年12月28日新修正法律生效以後的每月退休所得，會改依112年度替代率計算。

銓敘部指出，114年12月27日新修正法律生效以前的每月退休所得，自應照原規定辦理，沒有須向前補發113年及114年二年度退休金差額的問題。國民黨立委翁曉玲不滿指出，在野黨立法很清楚，退休金就是要回到112年的水準，且《退撫法》第37條第1項就有回溯的問題，113與114年退休的公教人員應返還退休金。

應給行政機關準備期

但劉建忻表示，新修法沒有明定生效日期、沒有追溯生效，因此生效的規定就是總統公布後三天，因此在公布後的退休金計算按照新制，但之前退休的公教人員就是適用舊法。

民進黨立委吳思瑤藉此批評，藍白修法並不謹慎，不只法案生效後怎麼回溯沒有搞清楚，還要求銓敘部儘速完成計算，但過去民進黨進行年改修法時，還留給行政機關1年的作業時間，但藍白卻沒有這樣做。她詢問新制大概需要多久時間準備？銓敘部長施能傑表示要6個月，吳思瑤則表示，在釋憲結果前出來前應依法試算。

