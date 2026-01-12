民進黨團：總預算案不是自助餐 盼全面付委審查

快訊

中央社／ 台北12日電

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，外傳在野擬從總預算案中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查。民進黨立法院黨團今天表示，總預算案不是自助餐，應全面檢視、全面付委審查。

115年度中央政府總預算案持續卡關，傳出國民黨團有意依照預算法第54條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，從總預算案中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查，以解TPASS、河川改善計畫、生育給付等攸關民生的燃眉之急。

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天說，藍白兩黨已在會商，針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，研究如何找出方式處理、解決。只要溝通完成，兩黨會有一致行動。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜召開「藍白別當土皇帝，總預算不是自助餐」記者會，提出相關主張。

鍾佳濱說，立法院審議法案、預算案都是全案交付審查，在野黨有這樣的看法，是否把總預算當成其私房錢，要人民敲碗，土皇帝才賞賜。

陳培瑜表示，總預算案不是自助餐，不是想買什麼就買什麼，更不是想吃肉就買肉、想吃菜就買菜，不管整體預算，應該要全面付委審查並實質討論，人民也樂見藍白對行政團隊提出實質監督。

媒體詢問，若在野黨提案要把總預算案拆開來審理，院會表決時，黨團看法為何。

鍾佳濱說，總預算案要如何拆開表決，這是前所未有的難題，但根據立法院過去不按照議事規定或慣例執行的結果，通常被大法官宣告違憲，倘若在野黨仍一意孤行，在人民看來就是做假戲，因為立法院所作違憲決議根本無法執行。

媒體也問到，立法院衛環委員會日前審查攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，此案有無辦法成為綠白合契機。

鍾佳濱說，本案不僅是社會矚目議題，朝野立委提案版本也多，民進黨團一向的態度就是要落實討論，立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國上週也排審，並落實充分討論態度，希望前民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委陳昭姿不用急，不要「吃緊弄破碗」。

立法院 鍾佳濱

相關新聞

柯文哲爆料賴清德答應推人工生殖法 民進黨團轟：別情勒

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，柯文哲還爆料賴清德總統曾答應陳昭姿推動代理孕母，結果後來不了了之...

財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北市長侯友宜今回應財劃法與預算議題時指出，他對財劃法的立場始終是「先求有、再求好」，雖然目前新北在統籌分配稅款中仍為全...

立院審台灣未來帳戶草案 石崇良憂：普惠式政策排擠資源

立法院社福衛環、財政委員會12日聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。衛福部長石崇良會前受訪...

TPASS通勤月票恐斷炊？ 謝國樑：基隆市定會扛下來

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。基隆市長謝國樑近日開會時向相關主管表示，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權...

藍擬放行Tpass等急迫預算 陳培瑜舉修車為例：別拿民生當籌碼

總預算僵局未解，為反制綠營指控「卡」預算影響民生，在野黨擬提案將有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的通勤...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

