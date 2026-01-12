柯文哲爆料賴清德答應推人工生殖法 民進黨團轟：別情勒

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）與書記長陳培瑜（左）今天舉行記者會，喊話在野黨立委不要違背立法院既有的議事規範與憲政慣例，宛如土皇帝般將總預算分拆表決。記者潘俊宏／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）與書記長陳培瑜（左）今天舉行記者會，喊話在野黨立委不要違背立法院既有的議事規範與憲政慣例，宛如土皇帝般將總預算分拆表決。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，柯文哲還爆料賴清德總統曾答應陳昭姿推動代理孕母，結果後來不了了之。民進黨團書記長陳培瑜今天批評「不要情勒」，呼籲民眾黨8席立委應全面關心民生、經濟、國防等政策，別集中一、兩項法案

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，朝野對「人工生殖法」草提出多項版本，顯見這是社會關注重大議題，民進黨團一貫的態度就是落實討論，若不盡周延、貿然通過，恐影響婦女權益。柯文哲、陳昭姿對此案念茲在茲，但立法院是全院合議，每個委員提案都必須經過討論。

鍾佳賓呼籲，柯文哲、陳昭姿不要「吃緊弄破碗」，過去2年民眾黨與國民黨合作無間，常常將法案逕付二讀、黑箱協商、黑箱表決，造成社會上不公不義，希望他們能夠記取教訓。

「拜託不要拿賴總統與副總統蕭美琴牌子做情勒」，陳培瑜指出，正副總統在選舉期間對國人做出許多承諾，包括團結人民、國防自主與經濟發展，而非只聚焦單一法案，呼籲民眾黨8席不分區立委能全面關注民生、經濟、國防等，而不只是集中特定法案。

