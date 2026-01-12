羅智強：藍白溝通如何處理新興預算 將一致行動

快訊

中央社／ 台北12日電

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天說，這次總預算案的延宕，罪魁禍首是總統賴清德。藍白兩黨已在會商，針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，研究如何找出方式處理、解決。只要溝通完成，兩黨會有一致行動。

115年中央政府總預算案持續卡關，現在傳出國民黨團有意依照預算法第54條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，從總預算案中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查，以解TPASS、河川改善計畫、生育給付等攸關民生的燃眉之急。

羅智強上午受訪表示，這次總預算案的延宕，罪魁禍首是賴總統。只要對軍人、警消、公教有柔軟的心，按照立法院通過的法律編列預算，總預算案就能審查，也就沒有民進黨所說的預算問題，卡住總預算案的是賴總統。

羅智強也說，按照預算法規定，新興、急迫的預算，行政院本就可以提案，請立法院通過同意動支，「行政院到現在提案了沒有」，如果民進黨真那麼關心這些預算，就按照預算法跟立法院提案，但這些民進黨都沒做。

他說，政府擺爛沒關係，國民黨與民眾黨已在會商，針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，研究如何找出方式處理、解決。國民黨與民眾黨一直保持會商、溝通，只要溝通完成，兩黨會有一致的行動。

此外，黨團是否擔心民眾黨主席黃國昌訪美後，轉向支持軍購預算。羅智強表示，黃國昌到美國訪問，給予高度祝福，台美關係非常重要，對民眾黨與美方的溝通，樂觀其成。

羅智強說，相關預算，國民黨有國民黨的立場，跟民眾黨保持密切溝通與合作，雙方會建立在一定的共識下，採取共同的行動。

國民黨

財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北市長侯友宜今回應財劃法與預算議題時指出，他對財劃法的立場始終是「先求有、再求好」，雖然目前新北在統籌分配稅款中仍為全...

立院審台灣未來帳戶草案 石崇良憂：普惠式政策排擠資源

立法院社福衛環、財政委員會12日聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。衛福部長石崇良會前受訪...

TPASS通勤月票恐斷炊？ 謝國樑：基隆市定會扛下來

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。基隆市長謝國樑近日開會時向相關主管表示，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權...

藍擬放行Tpass等急迫預算 陳培瑜舉修車為例：別拿民生當籌碼

總預算僵局未解，為反制綠營指控「卡」預算影響民生，在野黨擬提案將有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的通勤...

TPASS預算先審？蘇巧慧：凸顯預算不審影響有多大

總預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將有急迫性的新興預算項目如TPASS等優先審議。新北市長參選人、立委蘇巧慧今天...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

