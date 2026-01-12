財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北市長侯友宜今回應財劃法與預算議題時指出，他對財劃法的立場始終是「先求有、再求好」，雖然目前新北在統籌分配稅款中仍為全國最低，但已是一步一步往前走；至於中央總預算卡關，他也樂見在野黨採取「民生議題先行」，確保民眾權益不受影響。

針對立委蘇巧慧指出國民黨團總召傅崐萁主導修法，導致新北市人均配額下滑的說法，侯友宜表示，財劃法一路修正過程中，要感謝許多立委支持新北市爭取合理分配。即便這次修法結果，新北市分得的統籌分配稅款仍然最低，但至少制度已有所前進。他強調，財劃法仍有未盡完善之處，未來希望持續檢討修正，讓制度更公平。

侯友宜表示，新北市會在資源有限的情況下全力以赴，把建設與社會福利照顧好，同時也期待朝野持續溝通協調，讓地方發展更加均衡。

至於中央總預算案卡關，外界傳出藍營可能先行放行TPASS及生育補助等民生預算，侯友宜表示，近期確實看到總預算面臨挑戰，但朝野本就需要溝通協調，他也樂見藍營民生議題先行的方式，盼能一步一步推進，讓民眾關心的政策與預算都能順利完成。