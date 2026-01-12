立院審台灣未來帳戶草案 石崇良憂：普惠式政策排擠資源

立法院社福衛環、財政委員會12日聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。衛福部長石崇良會前受訪表示，政府一定會盡全力照顧兒童，但資源相對有限，彼此會有排擠效應。普惠式的台灣未來帳戶，恐怕將造成財務與資源排擠。

有關台灣未來帳戶，石崇良說，相關政策都是可以討論的，畢竟兒童是國家未來的主人公，政府會盡全力來照顧兒童。但他也提醒，所有的政策都是一種選擇，資源都是有限的，彼此之間都會有排擠的效果。

石崇良提到，衛福部2017年開始所做的「兒少教育及發展帳戶」，對於低收入戶跟中低收入戶兒童，政府以相對提款的方式優先照顧，也讓兒童在成年18歲後能夠有第一桶金。相關政策如何精進，可以再討論，但是普惠式的台灣未來帳戶，他擔憂，恐將造成財務與資源上的相對排擠。

石崇良指出，現在國家邁入了超高齡社會，健保財務、長照財務及「社會救助法」等，希望擴大更多的弱勢照顧，這些都需要資源。一旦把這些資源都放在兒童未來發展帳戶，是否妥善、是否排擠更優先需要被照顧的族群，這是衛福部所擔憂的，所以希望能夠更審慎廣泛的來討論。