TPASS通勤月票恐斷炊？ 謝國樑：基隆市定會扛下來

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。基隆市長謝國樑近日開會時向相關主管表示，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權益，基隆市一定會扛下來。」市府說，基北北桃四市明天將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」討論，基隆會依討論後的共識來執行，以不影響通族權益為原則。

基隆市政府指出，今年總預算有關TPASS政策編列8500萬元預算，謝國樑已要求市府全力支持通勤族，確保權益不受影響。謝國樑日前內部會議時曾說，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權益，基隆市一定會扛下來。」

市議員鄭文婷指出，基隆有超過10萬名通勤族每日往返台北，攸關廣大通勤族生活的TPASS政策，自中央推出以來受到廣大民眾的肯定，但中央也只能補助地方政府約82%，市府必須負擔18%的費用，基隆市政府預算的8500萬元計算，至多只能撐2個月，市府應有因應作為。

何姓通勤民眾說，TPASS政策很好用又省錢，她住基隆都是到基隆火車站搭火車到台北車站轉乘捷運到台北上班，如果斷炊對通勤族影響很大，讓TPASS原本美意大打折扣，通勤族又要多花錢在車資上，加重原本的負擔。

林姓基隆市民表示，他是通勤族，每天搭公車到基隆火車站，再到台北火車轉搭台北市的公車去上班，立法院應該先審TPASS，不要因為政治問題影響民生通勤的政策預算，如果造成空窗期，哪一個政黨要負責。