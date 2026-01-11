快訊

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

在美國找到家鄉味！4位台積電女工程師一吃驚豔 暖幫餐廳架設團購網

議員暴動高喊「美國去死」！伊朗議長警告川普：若遭攻擊 會襲美軍這基地

TPASS通勤月票恐斷炊？ 謝國樑：基隆市定會扛下來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊，基隆有超過10萬名通勤族每日往返台北。記者游明煌／攝影
總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊，基隆有超過10萬名通勤族每日往返台北。記者游明煌／攝影

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。基隆市長謝國樑近日開會時向相關主管表示，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權益，基隆市一定會扛下來。」市府說，基北北桃四市明天將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」討論，基隆會依討論後的共識來執行，以不影響通族權益為原則。

基隆市政府指出，今年總預算有關TPASS政策編列8500萬元預算，謝國樑已要求市府全力支持通勤族，確保權益不受影響。謝國樑日前內部會議時曾說，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權益，基隆市一定會扛下來。」

市議員鄭文婷指出，基隆有超過10萬名通勤族每日往返台北，攸關廣大通勤族生活的TPASS政策，自中央推出以來受到廣大民眾的肯定，但中央也只能補助地方政府約82%，市府必須負擔18%的費用，基隆市政府預算的8500萬元計算，至多只能撐2個月，市府應有因應作為。

何姓通勤民眾說，TPASS政策很好用又省錢，她住基隆都是到基隆火車站搭火車到台北車站轉乘捷運到台北上班，如果斷炊對通勤族影響很大，讓TPASS原本美意大打折扣，通勤族又要多花錢在車資上，加重原本的負擔。

林姓基隆市民表示，他是通勤族，每天搭公車到基隆火車站，再到台北火車轉搭台北市的公車去上班，立法院應該先審TPASS，不要因為政治問題影響民生通勤的政策預算，如果造成空窗期，哪一個政黨要負責。

通勤族 TPASS 謝國樑 基隆

延伸閱讀

基隆-石垣島「八重山丸渡輪」將開航 謝國樑開箱：結合深度旅遊

基捷北五堵站周邊建25連棟空橋 謝國樑：數據中心已有企業有意願

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

相關新聞

藍擬放行Tpass等急迫預算 陳培瑜舉修車為例：別拿民生當籌碼

總預算僵局未解，為反制綠營指控「卡」預算影響民生，在野黨擬提案將有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的通勤...

TPASS通勤月票恐斷炊？ 謝國樑：基隆市定會扛下來

總預算卡關，地方擔心TPASS通勤月票恐斷炊。基隆市長謝國樑近日開會時向相關主管表示，「TPASS定期票攸關基隆通勤族權...

TPASS預算先審？蘇巧慧：凸顯預算不審影響有多大

總預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將有急迫性的新興預算項目如TPASS等優先審議。新北市長參選人、立委蘇巧慧今天...

冷眼集／賴政府要情勒總預算到何時？！

今年度總預算案持續卡關多時後有了新進度，在野黨擬提案，把具有急迫性的新興預算項目優先審議，看似露出曙光，但綠營從賴清德總...

新聞幕後／總預算僵局 藍綠都面臨兩難

為反制執政黨頻拿總預算情勒在野黨，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，提案最快本周二排入程...

「為德不卒」說…藍委：哭窮累積相罵本 賴總統毫無格局

中央政府總預算持續卡關，藍白擬提案，將具急迫性的新興預算項目優先在立法院審議。賴清德總統昨表示，如果只讓少數新增預算通過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。