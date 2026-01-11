藍擬放行Tpass等急迫預算 陳培瑜舉修車為例：別拿民生當籌碼

總預算僵局未解，為反制綠營指控「卡」預算影響民生，在野黨擬提案將有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的通勤月票Tpass。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天以生活大小事作為舉例，批評在野做法只是話術，也是在欺騙國人，「拜託，別拿人民生活當籌碼。」

對於在野不審今年度中央政府總預算，預計放行少數預算，陳培瑜今天在臉書一連舉了8個生活案例，作為比擬。第一，就像車子壞了，你說「有修輪胎喔」，但引擎跟煞車還是不願意花錢修，結果車子當然沒辦法不能上路。

陳培瑜續指，第二，就像一個家只付房租或是房貸，卻不付水電、不付瓦斯、不付小孩學費，就只挑幾筆「好看的」先付，其他全拖著，家一樣會亂；第三，就像急診病人需要完整治療，醫生就只讓他量血壓，卻不做抽血檢查、也不開藥，然後說「已經先處理囉！」

陳培瑜提到，第四，像老師說要交完整作業，有人卻只交第一頁、其他頁打死不交，還要求老師給出及格的分數；第五，就像蓋房子只讓工人打地基，水電管線、結構材料都不可以進場操作，工程照樣停工，房子一樣蓋不起來；第六，像手機更新只下載10%，剩下90%就不管啦，然後說「有更新啊」，結果就是手機裡的APP還是卡住不能用。

此外，她也比喻，這像去辦護照先抽號碼，但窗口不開、系統不跑，這樣還叫做辦護照嗎？拿得到護照嗎？就像消防推動，說要顧安全，卻只能買水帶、不能買防護衣跟通訊設備，看起來有做事，實際上救不了人，會害到需要救援的人。

文末，陳培瑜強調，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責。要監督，她支持逐項審、逐條講清楚；但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」。做半套不是監督，是逼得全民一起買單，讓全台灣人陪在野黨犧牲，就像家庭不能只付房租不付水電；國家也不能只放行幾項就讓整體停擺。