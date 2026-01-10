冷眼集／賴政府要情勒總預算到何時？！

今年度總預算案持續卡關多時後有了新進度，在野黨擬提案，把具有急迫性的新興預算項目優先審議，看似露出曙光，但綠營從賴清德總統、行政院長卓榮泰到民進黨團都表態，不接受選擇式審查。若執政黨還是主張「全照我的方式進行」，不順勢下台階，那「情勒」總預算的迴力鏢，恐怕很快會打到自己身上。

造成朝野僵局很大的一個原因，正是賴清德總統領導的政府，始終不願正視在國會朝小野大的政治現實，堅持「裡子、面子全都要」，與在野多數對抗到底，絲毫沒有妥協、各退一步空間。

在野黨現在願意將具有急迫性的新興預算項目優先審議，諸多社會福利補助包括通勤族ＴＰＡＳＳ、婚育補助等都將有著落，對藍營而言一定程度上是「妥協」，也是為了總預算僵局尋求解方；如果民進黨政府願意接受，可以說除了高度爭議的國防軍購預算外，十之八九的重要預算其實都已到手。

但民進黨如今不領情，凸顯醉翁之意不在酒，執政黨在意的可能根本不是民眾能不能拿到這些社福補助，而是這下社福預算解套了，要脅在野黨阻擋總預算的標的就消失了，到頭來著重的還是政治算計。

行政院長卓榮泰曾在NCC人事案全被否決時說過，「不要說橄欖枝、我把半個橄欖園都遞出去了，結果沒有得到任何善意的回應」。其實，要接下在野遞出的橄欖枝並不那麼困難，賴政府若真有心跨出朝野和解的第一步，就該接受立院將急迫性的新興預算項目優先審議，朝野各退一步，這才是真正的民生優先。