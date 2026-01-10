新聞幕後／總預算僵局 藍綠都面臨兩難

為反制執政黨頻拿總預算情勒在野黨，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，提案最快本周二排入程委會。府院黨已表態不接受選擇式審查，但有要參選二○二六的綠營民代提出不同看法，認為行政部門應先「接球」，若僵局持續恐重回大罷免時不利政治氛圍。

為替藍營執政縣市解套，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，急迫性新興預算項目優先審議。據悉，國民黨根據主計處報告列出卅三項新興項目，正與地方政府盤點具急迫性的民生預算，比如TPASS、一般性補助款、河川改善計畫等。

消息曝光後，部分藍委認為本就不該擋總預算，畢竟地方大選很容易打到自己人，但黨內鷹派則認為若不堅持軍人加薪、警消退休金等三讀通過法案，「立法院還存在幹嘛？」部分綠營執政縣市的藍委則憂心，選擇性預算審查恐厚此薄彼，加上還未與縣市長溝通完畢，最終提案項目尚未決定。

民眾黨則排除假借新興預算之名偷渡舊有預算，列出優先處理清單，除TPASS，還有布建公托、運動部新興計畫、大專院校老舊校舍整建、生育給付、國家藥物韌性整備計畫、一般性補助款等，藍白提案最快預計周二排入程委會。

綠營從賴清德總統、行政院長卓榮泰到民進黨團都批評，不接受選擇式審查；但有綠營二○二六選將認為，行政部門應先接球，讓TPASS等民生補助先有著落，若僵局持續，恐重回大罷免時不利的政治氛圍。

民進黨人士指出，綠營原先設定以民眾切身相關的補助作為攻防點，強調若總預算不過都恐斷炊，目的是以民意對在野黨施壓。

綠營高層定調不隨在野起舞，民進黨人士說，這下壓力鍋又回到行政部門手上。若不接球，民生預算恐斷炊的責任就是執政黨了；但若同意了在野黨方案，那軍購特別預算條例等預算案，將頓失對在野黨施壓籌碼，是兩難局面。