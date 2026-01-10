快訊

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中央政府總預算尚未付委審查，行政院長卓榮泰日前率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、各部會官員在記者會示警，若不審理會造成2992億不得動支，台北市議員游淑慧今指出，民進黨不小心說了大實話，這不到總預算的10%，仍可以動支的預算則高達2.7兆。

游淑慧指出，民進黨昨天發的新聞稿，罵了一堆，但其中一段不小心說了大實話，「115年度總預算未審議通過，不得動支總額高達2992億元……」這句話代表什麼？原來因未審議而不能動支的預算，不到總預算的10%，而仍可以動支的預算則高達2兆7千多億。

游淑慧表示，因為115年度總預算為3兆0350億，扣除這民進黨所說的不得動支額後，還有高達2兆7千億的預算，政府其實是可以執行的，「只挑10%來說，2兆多不夠花嗎？」

游淑慧表示，根據預算法第54條，總預算案之審議，如不能依第51條期限完成時，各機關預算之執行，依下列規定為之，收入部分暫依上年度標準及實際發生數，覈實收入。

至於支出部，一、新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。

二、前目以外計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支；三、履行其他法定義務收支；四、因應前三款收支調度需要之債務舉借，覈實辦理。

總預算 游淑慧 民進黨 張惇涵

