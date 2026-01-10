預算情勒藍反制 綠營選將盼高層接球避免陷入壓力鍋

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，立法院日前針對議事日程草案進行表決，民進黨團舉標高喊「我要審預算」。圖／聯合報系資料照片
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，綠營從賴清德總統、行政院長卓榮泰到民進黨團都批評，不接受選擇式審查；但另有綠營2026選將提出不同看法，認為行政部門應該先「接球」，讓諸如TPASS等民生補助先有著落，若僵局持續，恐重回大罷免時不利的政治氛圍。

為反制執政黨頻拿在野阻擋總預算影響民生作文章，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，提案最快下周二排入程委會。國民黨立委洪孟楷就說，急迫性新興計畫能夠通過就盡速先行動支，執政黨別口口聲聲說要照顧人民，卻反對在野黨提案。

眼看在野明著要把阻擋民生預算的球丟回給執政黨，但賴總統卻堅持，只是讓少數的新增預算通過是為德不卒。卓榮泰也批評，預算審查挑三揀四，絕非國會應有態度。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，反對不審全案、急就章切割預算，這是開立院惡例。

民進黨人士指出，綠營面對總預算僵局的策略原先設定為，以民眾切身相關的補助作為攻防點，包括年輕人的生育補助、婚育宅、上班族高度依賴的TPASS等，強調若總預算不過，這些通通都恐斷炊，目的是以民意對在野黨施壓。

但綠營高層似乎定調不隨在野起舞，民進黨人士說，現在在野陣營拋出了新對策，這些原本設定的民生預算預計都被放行，這下壓力鍋又回到了行政部門手上。若不接球，民生預算恐斷炊的責任就是執政黨了；但若同意了在野黨方案，那軍購特別預算條例等預算案，將頓失對在野黨施壓籌碼，是兩難局面。

另有綠營人士表示，從目前執政黨態度看來，仍要「硬到底」的機會頗大，但當前朝小野大就是政治現實，要在野黨在國會全盤接受執政黨主張，難度非常高，僵局持續的結果，就是重回大罷免時的政治氛圍，上次結果也證明了，這對執政黨並不有利，值得執政高層慎思。

