避免打到自己人、反制情勒 總預算新興計畫藍白最快下周二提案先走

為反制執政黨頻拿總預算情勒在野黨，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議。據悉，藍營根據主計處報告列出33項新興項目，與地方政府盤點從中選出具急迫性民生預算；白營則查核過去預算書，刪除假借新興之名的就預算，列出一份提案項目，待藍白兩黨討論後，提案最快下周二排入程委會。

為替藍營執政縣市解套，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，有急迫性的新興預算項目優先審議。據悉，國民黨根據主計處報告列出33項新興項目，正與地方政府盤點，從中選出具急迫性的民生預算，比如TPASS、一般性補助款、河川改善計畫、生育給付等。

不過消息曝光後，國民黨內雜音不少，部分藍委認為本就不該擋總預算，畢竟今年地方大選很容易打到自己人，但黨內鷹派則認為若不堅持軍人加薪、警消退休金等三讀通過法案「立法院還存在幹嘛？」部分綠營執政縣市藍委則憂心，選擇性的項目恐厚此薄彼，加上還未與縣市長溝通完畢，因此最終提案項目尚未決定。

另外，據悉，民眾黨則查核過去預算書，排除假借新興預算之名偷渡舊有預算，列出一份民生預算，除TPASS外，還有布建公托、運動部新興計畫、大專院校老舊校舍整建、生育給付、國家藥物韌性整備計畫、一般性補助款等，藍白提案最快預計下周二排入程委會。

國民黨立委王鴻薇表示，按照預算法第54條，若有需要、必要的新增預算，行政院先抽出部分提案到立法院，只要立法院通過一樣可以執行，根本就不存在預算沒過就會斷炊。她批評，去年中央政府說衛生紙沒了、電燈也不能開、政府要關門了，但後來有什麼不可以運作？如今在野努力讓民生相關預算，能夠先行付委審查，解決包含TPASS或婚育補助增加預算。

國民黨立委洪孟楷昨也說，依照預算法規定有一些新興計畫，只要是立法院通過、許可，都可以先行動支，國民黨團也會很負責任地整理相關民生議題法案，能夠通過就盡速先行動支。到時提案出來看朝野誰贊成、誰反對，執政黨別口口聲聲說要照顧人民，卻反對在野黨提案。