影／藍白擬先審新興預算 賴總統批「為德不卒」

立法院總預算僵局持續，國民黨、民眾黨立院黨團擬先提案，先審部分新興項目如TPASS、整治河川等。賴清德總統表示，若只讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。賴清德呼籲國民黨，既然要審查預算，讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過。

賴清德總統上午前往台北世貿出席「2026 AI人才年會暨AI職涯博覽」，與數位發展部政務次長侯宜秀、科技報橘社長戴季全等一同進行開幕儀式。賴清德致詞時表示，政府在大力推動AI產業，不是要獨厚某些產業，也不是要大家都去學習寫程式；是要培養 2300萬人都能夠成為善用AI的人才。

什麼才是善用 AI的人？賴清德進一步表示，首先，必須要能夠精準的提出問題、第二是要能夠提出解決方案，記得然後創新創業第第三，善用AI來做管理、來做決策。因此，無論是學理工人或者是人文社會科學，只要肯跨域學習，A I就會是個人或企業最好發展。

會前，對於立法院在野黨先讓民生預算付，而國防預算六度被封殺，AIT (美國在台協會) 處長谷立言近來頻頻拜會國民黨政要。對此，賴清德會前受訪時表示，國民黨意識到中央政府總預算，對國際名聲的重要性是好事。