賴總統批在野先審新興預算為德不卒 牛煦庭：遺憾走在錯誤道路

總預算僵局持續，國民黨、民眾黨立院黨團擬先提案，先審部分新興項目如TPASS、整治河川等。賴清德總統今表示，若只讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。國民黨立委牛煦庭表示，若賴政府願意依法編列預算，立法院必定立刻審查，但遺憾賴政府持續走在錯誤的道路上，顯得賴總統無能力、無格局。

國民黨、民眾黨等黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的TPASS，預計下周討論相關提案。行政院長卓榮泰昨回應，預算審查挑三揀四，絕非國會應有態度。

賴清德今出席AI人才年會，會前受訪表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，國家的總預算是環環相扣，希望更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查。

牛煦庭說，賴總統該好好想想是誰拿民生預算操作情緒勒索？也該好好想想自己的說法是否恰好證明了執政團隊才是為德不卒？

牛煦庭表示，立法院通過的法案，行政院能隨便吃自助餐嗎？國防要花兆元買武器，百億加薪支持軍人卻拒絕編列；警消公教奉公守法，政府卻不願依法停砍退休待遇。這些就是預算僵局的原因，如果賴政府願意依法編列預算，立法院必定立刻審查。

牛煦庭指出，主張已多次強調，遺憾賴政府持續走在錯誤的道路上，指責在野不能解決問題，只會顯得賴總統毫無能力，也毫無格局。