藍白擬先審新興預算賴總統批為德不卒 藍委反轟「缺德」

總預算僵局持續，國民黨立院黨團擬先放行部分新興項目，例如TPASS、整治河川等。賴清德總統今表示，若只讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。國民黨立委王鴻薇批賴清德「缺德」，行政院至今未來溝通，就是在累積相罵本；國民黨立委李彥秀說，為德不卒、違法違憲的是行政院，是台灣亂源。

為反制綠營頻指控「卡」中央政府總預算影響民生需求，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的TPASS，預計下周討論相關提案。行政院長卓榮泰昨回應，預算審查挑三揀四，絕非國會應有態度。

賴清德今出席AI人才年會，會前受訪表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，國家的總預算是環環相扣，希望更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查。

王鴻薇表示，賴清德連「德」都不願意做，「我們至少還有努力」，賴清德除了動嘴皮子，天天照三餐罵在野黨外，做了什麼？賴清德有做努力嗎，有來協調嗎？「我們至少還想辦法，就有些新興計畫做努力」，「我們還為德，賴清德是缺德」。

王鴻薇表示，政院至今完全沒來溝通，國民黨團部分也沒聽說有來溝通，政院不在乎預算過或不過，只不過拿來作為攻擊在野黨的工具而已，如果真的是希望立法院支持預算，應該來協調或也應該來報告，政院不編軍人加薪、提高退休警消所得替代率的預算時，也沒有來溝通。

王鴻薇指出，去年時還曾經吃過和解飯，到現在為止，行政院沒有任何努力，也沒有協調，更沒有找立法院長韓國瑜，找各黨來喝茶喝咖啡或吃飯，聊一下僵局怎麼解。

王鴻薇直言，行政院就是在哭窮累積相罵本，去年大罷免時，政院還不讓各部會首長來協調。按往例，若委員有意見，部長都會到委員辦公室說明。行政院把總預算當成鬥爭工具，真心想要推動通過總預算，態度不是這樣。

李彥秀說，造成總預算案僵局根源，就是民進黨不依法預算編列，民進黨違法違憲在先，卻要檢討解決問題的在野黨，這就是民進黨的虛偽與雙標。在野黨苦民所苦，依據「預算法」第54條，優先審查與民生息息相關的部分，避免民進黨的傲慢獨裁影響民眾的權益。

李彥秀表示，民進黨到處哭窮進行政治操弄，卻完全沒有拿出任何一點的誠心與善意解決問題，腦袋想的只有累積選舉相罵本，而沒有任何一絲的執政責任感，從去年至今，包括主計總處在內，沒有任何一個部會前來針對總預算溝通，「這不是傲慢什麼才是傲慢，這不是獨裁什麼才是獨裁」，為德不卒、違法違憲的是行政院，這才是台灣的亂源。