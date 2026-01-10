藍白擬先審新興預算 賴總統：為德不卒 盼體認國防預算重要性

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議。賴清德總統今天表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，國家的總預算是環環相扣，希望更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查。

賴總統今天出席AI人才年會前受訪表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴總統說，因為國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活，所以還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

美國在台協會（AIT）近日陸續公布處長谷立言與台北市長蔣萬安，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人會晤照片。

對此，賴總統說，國防預算，他要謝謝谷立言處長，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的。他非常期待，谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

賴總統表示，國防預算或國防特別預算也都應該要盡速交付審查，讓預算能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。