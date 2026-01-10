聽新聞
TPASS等新興預算 在野擬先審

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰蔡晉宇唐筱恬李人岳／台北報導

為反制綠營頻指控「卡」中央政府總預算影響民生需求，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議，包括廣大通勤族關心的ＴＰＡＳＳ，預計下周討論相關提案。不過，行政院長卓榮泰昨回應，預算審查挑三揀四，絕非國會應有態度。

依據主計總處書面報告，今年度總預算案多項地方政府受益項目屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益一三○億元及地方補助款五○七億元，共六三七億元，影響包括直轄市及縣市財政均衡補助三二一億元、河川排水改善計畫一四五億元、ＴＰＡＳＳ計畫五十九億元、布建公托設施十四億元、新整建竹竹苗公立高中校舍計畫三億元等。

國民黨團擬提案，將具有急迫性的預算項目優先審議，包括ＴＰＡＳＳ、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等。提案內容指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，立法院可議訂補救後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。依預算法第五十四條規定，把今年度總預算案中，具急迫性及攸關民生計畫，由立法院逕行議決可先行辦理新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。

國民黨團書記長羅智強說，關於總預算以及新增計畫的討論，會持續與民眾黨、地方政府持續溝通，有確定方向會再對外說明。

民眾黨團總召黃國昌說，當執政黨擺爛時，在野黨要撐起國家。民眾黨提案早就準備好了，不只ＴＰＡＳＳ，基於國民黨與民眾黨互信尊重，下周會跟國民黨團幹部坐下來討論。

卓榮泰表示，政府的預算三兆三五○億元是一個整體；難道國防預算七五二億元不重要、外交預算一一○億元不重要？對地方補助、第一、第二預備金加上災損準備金等，都跟人民安全息息相關，哪一項不重要？

民進黨立委吳思瑤說，國民黨把審預算當贖罪券，被罵什麼才審什麼，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，她反對選擇性審查。

