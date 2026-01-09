朝野僵局如何解？「公道伯」王金平給建言 呼籲雙方有進有退

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院前院長王金平今天在台中出席「全國道教界首度大會師」時，語重心長地對當前朝野局勢提出建言。記者黑中亮／攝影
面對立法院行政院陷入僵持不下的政局，立法院前院長王金平今天在台中出席「全國道教界首度大會師」時，語重心長地提出建言。「公道伯」王金平強調，政治的核心在於「妥協與包容」，呼籲朝野雙方應平心靜氣坐下來討論，尋求「有進有退」的平衡點，才能達成國內和諧。

王金平受訪指出，呼籲朝野回歸理性討論，應以非常理性的態度，分析各種衝突對立的前因後果；處理政治僵局需要建立在「互相尊重、互相包容、接納不同意見」的基礎上。王金平指出，「政治是一個妥協的藝術」，若雙方能平心靜氣討論並自我反省，才能共同想出一個能被各方接受的方案。

針對當前的僵局，王金平更具體表示，唯有達成「有進有退、有取有捨」，才能圓滿達成和諧局面的塑建並消除紛爭；這番話也被外界視為是他在為當前緊繃的行政、立法關係，尋求一個解套的方案。

當被問及黨內有意參選台中市長的人選如江啟臣楊瓊瓔時，王金平也以相同的原則回應，表示尊重雙方參選意願，但希望私底下能先行協商，以求最圓滿的結果，若真是協商未成，則應回歸黨內的提名程序，尊重制度與圓滿，展現其對「先協商、後程序」穩定局勢的一貫觀點。

王金平此次受邀參與道教大會師，主軸是推動「台灣道教學院」的成立，他指出，推動學院的初衷是源於2003年星雲大師的鼓勵，希望藉此促進宗教間的良性競爭與共榮，並強調道教學院已獲教育部正式核准籌備，期許透過推動道教文化「制度化、學術化、標準化、國際化」，為國家培育優質的宗教人才；現場參與者包括中研院院士李豐楙及全國各縣市道教會領袖共600餘人。

