快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

立院彈劾總統公聽會14日登場 張亞中、黃帝穎和張其祿列專家學者

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

藍白提案彈劾賴清德總統，立法院將在14、15日舉辦兩場公聽會，國民黨團派出前國民黨立委游毓蘭、孫文學校總校長張亞中等人擔任專家學者；民進黨團推派律師黃帝穎、賴秉詳等；民眾黨團則派前民眾黨立委張其祿擔任專家。

立法院昨日發出開會通知，第一場公聽會，國民黨團學者名單中包含前監察委員仉桂美、游毓蘭、律師李岳洋；民進黨指定賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨則找東海法律系教授林騰鷂。

而首場公聽會的審查委員，國民黨團審查小組委員為藍委林德福、邱鎮軍、徐巧芯，民進黨團為立委莊瑞雄、陳培瑜及鍾佳濱，民眾黨團則是由立委劉書彬出席。

第二場彈劾公聽會，國民黨團學者名單張亞中、台大政治系副教授彭錦鵬、前退警總會長周威廷；民進黨則邀請成功大學法律系副教授陳怡凱、律師林俊宏；民眾黨則邀請張其祿。

第二場公聽會的國民黨團審查小組成員為立委王育敏、王鴻薇及羅智強，民進黨團為立委王義川、吳思瑤及沈發惠，民眾黨團則派出立委陳昭姿。

根據公聽會議程規劃，主席致詞5分鐘後，6名專家學者各發言10分鐘，審查小組委員7人發言各10分鐘，學者專家綜合答覆30分鐘，預計3小時結束公聽會。

民進黨 賴清德 民眾黨 國民黨 吳思瑤 王鴻薇 張亞中

延伸閱讀

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

再逐國民黨魁失利 張亞中：救黨救國救兩岸之路因緣不足

鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

鄭麗文勝出黨主席選戰 楊文科喊話「拚2026、重返2028執政」

相關新聞

立院彈劾總統公聽會14日登場 張亞中、黃帝穎和張其祿列專家學者

藍白提案彈劾賴清德總統，立法院將在14、15日舉辦兩場公聽會，國民黨團派出前國民黨立委游毓蘭、孫文學校總校長張亞中等人擔...

藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。閣揆卓...

被酸擋軍購換國共論壇門票 蕭旭岑：只有民進黨會出賣台積電

傳國共論壇1月底登場，民進黨方面質疑國民黨連擋軍購六次換國共論壇門票。國民黨副主席蕭旭岑今表示，民進黨做不到給人民安全與...

藍白擬共提將部分新增預算先付委 黃國昌：不只TPASS

總預算持續卡關，國民黨團擬提案依照預算法第54條，將具急迫性法案先送立法院審議，包含TPASS等新興計畫。民眾黨主席黃國...

考院聲請停砍公務人員年金釋憲 翁曉玲：下周一已排專報

立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金，行政院長卓榮泰宣布副署後聲請釋憲。考試院昨也表示，院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及...

卓榮泰籲國會理性審預算 總預算攸關人民生活與國家安全

針對今年度中央政府總預算審議卡關，行政院長卓榮泰9日表示，中央政府總預算攸關人民生活與國家安全，誠懇希望國會能以理性、審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。