卓榮泰籲國會理性審預算 總預算攸關人民生活與國家安全

針對今年度中央政府總預算審議卡關，行政院長卓榮泰9日表示，中央政府總預算攸關人民生活與國家安全，誠懇希望國會能以理性、審慎態度面對預算審查。

卓榮泰指出，預算若能順利審查通過，「多照顧一個人、多做一哩路，我們都願意」，但若因此少照顧一個人、少做一項工程或政策，政府也會感到遺憾。他強調，預算刪減或延宕，影響的不是抽象數字，而是實際政策與民眾權益。

卓揆細數多項關鍵預算指出，國防預算752億元、外交預算110億元、治水預算147億元，均攸關國家安全與民生穩定；新成立的運動部編列38.8億元，更是全國年輕人高度期待的政策重點。此外，行政院對地方政府補助637億元，以及第一、第二預備金與災害準備金合計170億元，皆與人民生活與安全密切相關。

卓榮泰也提到，政府預算還涵蓋生育補助、各縣市軌道建設等項目，「哪一項不重要？」他強調，不能只挑TPASS或治水等個別項目討論，中央政府總預算規模3兆350億元，是一個完整的施政藍圖，涵蓋整體政策規畫與治理方向，若以破碎方式「挑三揀四」審查，並非正常國家國會應有的預算審議態度。

卓榮泰最後再次呼籲，行政院願在預算審查過程中，提供充分、必要且完整的說明，盼國會理性審慎面對中央政府總預算，讓攸關民生與安全的各項政策得以順利推動。