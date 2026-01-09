藍白六度封殺軍購特別條例 政院：浪費寶貴防衛時間

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
國民黨民眾黨立院黨團今天再度在立法院會聯手，第六度封殺國防特別預算條例排入報告事項付委審查。行政院發言人李慧芝批評，立法院延長會議時間卻不審查預算、特別條例，是浪費時間。呼籲地方政府提醒區域立委，放下政治算計。

民進黨立院黨團今早搶先遞案，將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」增列至此次院會報告事項，不過提案遭藍白以人數優勢否決，並且通過藍白版本的報告事項議程草案。

李慧芝質疑，立法院延長第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

