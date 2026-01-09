快訊

中央社／ 台北9日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
立法院賴清德總統提出彈劾案，將在14、15日舉辦兩場公聽會，聽取社會公正人士意見。國民黨團派出游毓蘭、張亞中等人；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎等人；民眾黨團則推派林騰鷂、張其祿。

行政院卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對賴清德總統啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過進行審查，除在5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴總統列席說明。

根據日前藍白提出的彈劾案時程，14日、15日將舉辦兩場公聽會聽取社會公正人士意見，21日、22日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，且院會將授權各黨團在全台灣舉行座談會。

而近日各立委辦公室也接到立法院議事處發出的全院委員會開會通知單，首場彈劾案公聽會將於14日上午9時至12時30分，在立法院群賢樓大禮堂登場，出席立委包括國民黨立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱及民眾黨立委劉書彬。

第二場彈劾案則在15日，出席立委包括國民黨立委王育敏、王鴻薇、羅智強、民進黨立委王義川、吳思瑤、沈發惠及民眾黨立委陳昭姿。

而各黨團的推薦學者專家，第一場公聽會國民黨團派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨團派林騰鷂。第二場公聽會國民黨團派出張亞中、彭錦鵬、周威廷；民進黨團派陳怡凱、林俊宏；民眾黨團則是張其祿。

彈劾案 民眾黨 國民黨 民進黨 立法院 賴清德 張亞中 卓榮泰 羅智強 行政院

相關新聞

藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。閣揆卓...

藍白6度封殺1.25兆國防特別預算 綠委高喊：我要審預算

賴清德政府提出8年1.25兆元國防特別預算條例，至今持續卡關。國民黨、民眾黨立院黨團今天再度在立法院會聯手，第六度封殺國...

賴總統彈劾案公聽會專家學者名單曝光 張亞中、黃帝穎在列

立法院對賴清德總統提出彈劾案，將在14、15日舉辦兩場公聽會，聽取社會公正人士意見。國民黨團派出游毓蘭、張亞中等人；民進...

批國民黨把審預算當吃自助餐 吳思瑤：反對選擇性審查

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團計畫提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通...

TPASS等新興預算擬先放行 羅智強喊話賴總統：軍人依法加薪

預算僵局持續，國民黨立院黨團擬提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。國民黨團書記長羅智...

總預算卡關有解 藍擬提案將TPASS等33項新增計畫先付委

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨開記者會稱總預算未審，影響新興計畫、延續性新增預算無法動支2992億元。不過依據預...

