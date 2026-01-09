藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。閣揆卓榮泰反問，難道國防預算、運動部預算不重要嗎？他強調，這樣破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。

面對總預算卡關，閣揆卓榮泰昨開記者會宣稱影響新興計畫、延續性新增預算無法動支2992億元。國民黨團擬提案，將具有急迫性及攸關重大民生新興資本支出及新增計畫，包含TPASS、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。

卓榮泰表示，他昨天已經說過，總預算能順利審查，讓政府能多照顧一個人，他都願意做。能多做一哩路，政府也願意。但同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或一項政策，政府都很遺憾。

他反問，難道國防預算752億元不重要？外交預算110億元不重要嗎？大家當然覺得治水預算147億元很重要，那運動部的38.8億元預算，也是全國年輕人最希望的；還有對地方補助627億元、一二預備金加上災損170億元，這些都跟人民安全息息相關，同時還有生育補助，各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？難道只有TPASS、治水重要？

卓榮泰強調，政府的預算3兆元那是一個整體，包括整體的施政計畫、想法與藍圖。這樣破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。

他表示，還是誠懇希望國會能理性、審慎面對中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程中政府部門都願意做充分、必要且完整的說明。