批國民黨把審預算當吃自助餐 吳思瑤：反對選擇性審查

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團計畫提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。民進黨立委吳思瑤批評，這是把審預算當吃自助餐，她反對選擇性審查。

吳思瑤指出，國民黨把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查，預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。

吳思瑤說，TPASS、治水要優先審，那170億元災害準備金不重要，難道要繼續丟包嗎？果不其然，國民黨又排除國防部780億元預算，為了「鄭習會」門票，除了擋1.25兆元軍購預算，年度預算中的780億元國防預算依舊是國共交易祭品。她反對開立院惡例，讓國民黨不審全案、急就章切割預算，也反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查。