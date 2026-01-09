快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

批國民黨把審預算當吃自助餐 吳思瑤：反對選擇性審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團計畫提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。民進黨立委吳思瑤批評，這是把審預算當吃自助餐，她反對選擇性審查。

吳思瑤指出，國民黨把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查，預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。

吳思瑤說，TPASS、治水要優先審，那170億元災害準備金不重要，難道要繼續丟包嗎？果不其然，國民黨又排除國防部780億元預算，為了「鄭習會」門票，除了擋1.25兆元軍購預算，年度預算中的780億元國防預算依舊是國共交易祭品。她反對開立院惡例，讓國民黨不審全案、急就章切割預算，也反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查。

國民黨 吳思瑤 國防部

延伸閱讀

藍擬先放行審TPASS等民生預算 綠籲全案審查

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

陳水扁節目喊卡 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

相關新聞

藍擬先審查TPASS等預算 卓揆：挑三揀四非正常國會應有態度

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。閣揆卓...

藍白6度封殺1.25兆國防特別預算 綠委高喊：我要審預算

賴清德政府提出8年1.25兆元國防特別預算條例，至今持續卡關。國民黨、民眾黨立院黨團今天再度在立法院會聯手，第六度封殺國...

批國民黨把審預算當吃自助餐 吳思瑤：反對選擇性審查

今年度總預算案卡關，國民黨立院黨團計畫提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通...

TPASS等新興預算擬先放行 羅智強喊話賴總統：軍人依法加薪

預算僵局持續，國民黨立院黨團擬提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。國民黨團書記長羅智...

總預算卡關有解 藍擬提案將TPASS等33項新增計畫先付委

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨開記者會稱總預算未審，影響新興計畫、延續性新增預算無法動支2992億元。不過依據預...

【總編開箱】民心望治下 藍營將戰場轉向民生、經濟是正解

賴政府上任以來，政治節奏始終踩在對撞的油門上，在野陣營是否只能陪著執政黨在意識形態的拳擊場上消耗體力？當多數人對政治鬥爭感到厭煩，到底誰能提出國家治理的政策？藍營近期將戰場轉向民生與經濟，欲透過地方執政權與國會多數優勢，建立比中央更顧民生的務實形象，以跳脫現今政治泥淖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。