TPASS等新興預算擬先放行 羅智強喊話賴總統：軍人依法加薪

預算僵局持續，國民黨立院黨團擬提案，針對TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團所有的預算審查，都會凝聚黨團的共識依序進行，他也再次喊話賴清德總統，對國軍將士一定要有柔軟的心，買武器沒有人操作，那些武器也就變廢鐵。

對今年度中央政府總預算案未放行僅先處理新興計畫，國民黨團主要依據「預算法」規定，即便總預算未審畢，新興計畫及延續性新增預算只要經立院同意即可動支。所謂急迫性及攸關重大民生新興資本支出及新增計畫，包含TPASS、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等。

國民黨立委葉元之今早表示，上述只是解方之一，其實解方很多，例如行政院趕快依法編列法定該編列未編列的預算，這樣總預算的問題可以解決。

羅智強表示，國民黨團所有的預算審查，都會凝聚黨團的共識依序進行。他也說，總預算問題一直非常單純，只要賴清德、行政院長卓榮泰依法編列，總預算早在審查。可是賴清德就是要踐踏立法院的法律，做出違法的預算，踐踏軍人、警消和公教的預算，這種情況之下，對於國會以及國軍的尊嚴，當然必須有態度。

羅智強呼籲賴清德，一定要有柔軟的心，尤其對保家衛國的國軍將士要有柔軟的心，編現比這麼低，買武器沒有人操作，那些武器也就變廢鐵。提高軍人待遇，還給軍人該有的尊嚴跟保障，是當前的政府迫切應做的事情。

國民黨立委牛煦庭表示，黨團有黨團攻防守備的節奏。他反問，去年一整年，大家不都因為預算的事情，聽了很多民進黨的謠言嗎？不是在講租屋補貼要斷炊了嗎？不是在說老農津貼領不到了嗎？災害來的時候沒有辦法預防嗎？請問民進黨當初針對預算的哪一件事情變成真實，其實都沒有。

牛煦庭表示，他們在國會裡面工作，非常了解預算相關的程序跟溝通機制，也是人民選出來的代議士，希望大家可以相信他們的專業判斷，當然不會讓相關的民生的狀況出現問題，這是彼此的底線，大家非常清楚。在這過程中，如果要因為民進黨用造謠、用渲染、用情緒勒索的方式，大家就要棄械投降，這才是辜負選民的期待。