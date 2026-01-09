總預算卡關有解 藍擬提案將TPASS等33項新增計畫先付委

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，立法院上午針對議事日程草案進行表決，國、民兩黨各持己見，並高舉標語。記者葉信菉／攝影

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨開記者會稱總預算未審，影響新興計畫、延續性新增預算無法動支2992億元。不過依據預算法第54條，總預算雖未審經立法院同意者不在此限。國民黨團擬提案，將具有急迫性及攸關重大民生新興資本支出及新增計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，包含TPASS、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等，最快下周處理。

依據預算法第54條規定，新興資本支出及新增計畫，須待本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。據主計總處書面報告，今年度總預算案多項地方政府受益項目，屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，共637億元。

書面報告指出，影響地方的包括直轄市及縣市財政均衡補助321億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫145億元（含地方補助款98億元）、全國循環專區試點及新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、TPASS行政院通勤月票執行計畫59億元、布建公共化托育設施14億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元、無人載具產業發展統籌型計畫7億元、北回之巔旗艦計畫5億元、高雄－屏東間東西向第2條快速公路4億元、再造歷史現場計畫3億元、新整建竹竹苗公立高中校舍計畫3億元等。

國民黨團提案，有鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，今年度中央政府總預算案行政院卻惡意違法拒不編列，以生命保家衛國的志願役軍人加薪，及警消退休金替代率提高預算，不但至今未提出其他可行之替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法，企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

提案說明指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，立法院可議訂補救後通知行政院，並不會因為總預算案未能完成三讀程序，而癱瘓政府一般政事的運作。爱建請院會作成決議，依預算法第54條規定，將今年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由立法院逕行議決可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，交付委員會審查。

