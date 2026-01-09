總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

朝野陷預算僵局恐衝擊地方，行政院長卓榮泰說，今年度總預算尚未交付審查，將衝擊屏東縣、台南市等6縣市財務調度，恐面臨舉債。屏東縣政府近年嚴守財政紀律已將舉債還完，縣長周春米今深夜發文說，不該讓屏東走上舉債的路，「對屏東而言，這不是政治攻防，而是無比沉重的財政壓力」。

「屏東，從來不是資源最多的縣市」，周春米深夜臉書發文說，「我們深知自己的條件，也一直努力把每一分錢用在最需要的地方」，她必須為屏東說出公道話。115年度中央政府總預算，行政院早已依法送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，創下憲政史上前所未見的情況，「這不只是中央施政受阻，更讓屏東等財政困窘縣市，首當其衝」。

周春米說，對屏東而言，這不是政治攻防，而是沉重無比的財政壓力。原本為彌補城鄉差距、改善財政不公平，中央在總預算中編列補助資源，卻因立法院惡意阻擋，補助款無法如期到位，讓原本就必須精打細算的屏東財政更加吃緊。

周春米表示，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設和產業轉型等，這些攸關民生的建設，都已規畫完成，卻因預算卡關，可能被迫慢下來，行政院目前初估影響屏東超過40億元。

周春米強調，這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未舉債，屏東用行動證明地方政府也能改善財政；但這些努力不該因總預算卡關而前功盡棄，城鄉差距已經存在，不該再因政治對立，把差距拉得更大。

「我想，鄉親最不希望看到的，就是屏東再度被迫走上舉債這條路！」周春米誠懇呼籲立法院，讓總預算盡速完成審議，唯有讓經費到位、讓建設前進，地方政府才能用穩健的方式照顧人民，繼續向前！