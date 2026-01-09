快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

總預算卡關 六縣市可能舉債支應

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（8）日表示，今年中央政府總預算至今仍未審議，不僅影響新興計畫，更可能牽連地方財政，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等六縣市財務調度將發生問題，恐將舉債支應。

卓榮泰表示，立法院至今不審總預算，不僅中央政府施政受到衝擊，也嚴重波及地方財政，總計有637億元與地方建設、福利相關的新興計畫難以執行。

其中，去年3月21日修正公布的《財政收支劃分法》對地方政府財政分配不均，因此中央政府特別在今年度總預算案中編列321億元，確保相關縣市所獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，但在預算卡關情況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等六縣市恐須舉債。

另外，主計總處日前依公式調整各縣市財力級次，地方出現反彈聲音，如台東縣、新竹縣市升至第一級，與台北市並列，台東縣長饒慶鈴批評，這是對財政優等生的「懲罰」。

對此行政院發言人李慧芝昨日表示，此次財力落差大，主要是新版財劃法導致統籌分配稅款極度不均衡，縣市間落差明顯，呼籲立法院審議院版財劃法。

主計總處公務預算處長許永議指出，財力級次依公式計算，採最近三年度自有財源平均值，分為五級，每三年檢討一次。

自有財源是地方稅收扣除補助款後數值，隨財劃法修正中央釋出4,165億元，各地財源大幅增加，但因分配不均，造成財力結構變化。

卓揆喊審總預算扯飛官失事 藍批冷血失格

行政院長卓榮泰昨說，總預算仍未交付立法院委員會審議，台南市、屏東縣及嘉義縣等六縣市財務調度恐面臨舉債，尤其最近發生戰鬥機墜海，影響國防演訓後勤維護。

彰化大舉還債財力仍落第5級 縣府喊話中央：提高各項補助

新版財力分級彰化縣從第4級變為第5級，彰化縣府對中央喊話，考量彰化實際財政收支的困境，增加對彰化各項補助，並請彰化縣籍立...

【總編開箱】民心望治下 藍營將戰場轉向民生、經濟是正解

賴政府上任以來，政治節奏始終踩在對撞的油門上，在野陣營是否只能陪著執政黨在意識形態的拳擊場上消耗體力？當多數人對政治鬥爭感到厭煩，到底誰能提出國家治理的政策？藍營近期將戰場轉向民生與經濟，欲透過地方執政權與國會多數優勢，建立比中央更顧民生的務實形象，以跳脫現今政治泥淖。

近3,000億不得動支 卓揆：總預算卡關 衝擊財政

今年中央政府總預算至今仍卡關，行政院長卓榮泰昨（8）日指出，預算遲未排審，導致高達2,992億元不得動支，嚴重衝擊中央、...

總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

朝野陷預算僵局恐衝擊地方，行政院長卓榮泰說，今年度總預算尚未交付審查，將衝擊屏東縣、台南市等6縣市財務調度，恐面臨舉債。...

