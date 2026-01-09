總預算卡關 六縣市可能舉債支應

行政院長卓榮泰昨（8）日表示，今年中央政府總預算至今仍未審議，不僅影響新興計畫，更可能牽連地方財政，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等六縣市財務調度將發生問題，恐將舉債支應。

卓榮泰表示，立法院至今不審總預算，不僅中央政府施政受到衝擊，也嚴重波及地方財政，總計有637億元與地方建設、福利相關的新興計畫難以執行。

其中，去年3月21日修正公布的《財政收支劃分法》對地方政府財政分配不均，因此中央政府特別在今年度總預算案中編列321億元，確保相關縣市所獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，但在預算卡關情況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等六縣市恐須舉債。

另外，主計總處日前依公式調整各縣市財力級次，地方出現反彈聲音，如台東縣、新竹縣市升至第一級，與台北市並列，台東縣長饒慶鈴批評，這是對財政優等生的「懲罰」。

對此行政院發言人李慧芝昨日表示，此次財力落差大，主要是新版財劃法導致統籌分配稅款極度不均衡，縣市間落差明顯，呼籲立法院審議院版財劃法。

主計總處公務預算處長許永議指出，財力級次依公式計算，採最近三年度自有財源平均值，分為五級，每三年檢討一次。

自有財源是地方稅收扣除補助款後數值，隨財劃法修正中央釋出4,165億元，各地財源大幅增加，但因分配不均，造成財力結構變化。