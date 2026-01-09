近3,000億不得動支 卓揆：總預算卡關 衝擊財政

今年中央政府總預算至今仍卡關，行政院長卓榮泰昨（8）日指出，預算遲未排審，導致高達2,992億元不得動支，嚴重衝擊中央、地方財政。主計總處表示，總預算遲審，對國內生產毛額（GDP）成長形成壓力。

主計長陳淑姿指出，每100億元設備投資支出約影響GDP約0.05個百分點；每100億元業務費支出約影響0.03個百分點。若以接近3,000億元規模估算，對整體經濟成長下修壓力不小，成長動能可能出現一定程度下滑。

總預算未過經濟衝擊

行政院昨日召開今年第一場院會，卓榮泰再次親上火線，率領部會首長說明總預算議題。

外界關注，中央政府總預算尚未有所進展，是否牽制經濟成長？行政院政委、國發會主委葉俊顯盤點，若總預算無法審議完成，AI新十大建設中有102億元受影響，包括智慧機器人、無人載具發展、矽光子、算力建設等，將影響企業與公共服務導入AI速度，智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局也須延後。

經濟部主管預算方面，共378億元受影響，與產業發展相關部分，包含無人載具發展、新材料循環園區申設、科專補助等，相關預算卡關將影響先進半導體及新興通訊等關鍵技術研發進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

另外衛福部受影響預算70億元，其中涉及智慧醫療及產業、藥物韌性等政策都將受衝擊。

陳淑姿表示，整體而言仍看好今年整體經濟表現，基本趨勢仍向上成長，然而總預算高達近3,000億元受影響，對經濟成長下修壓力不小。因此政府希望總預算能盡速完成審議並通過，讓各項投資與政策得以如期推動，確保整體經濟動能持續提升。

行政院表示，在總預算通過前，新興資本支出及新增計畫，須待預算完成審議程序後才能動支。但經立法院同意者，不在此限；法定義務支出核實動支，經常性經費及延續性計畫可在上年度執行數範圍內動支。

卓榮泰表示，國家正與時間賽跑、與全世界競爭，拖住國家往前進步的腳步，會使台灣失去競爭力。尤其國家經濟力正往上飛揚，股市屢創新高，為讓整體社會獲得更公平的分配，政府需要更多時間與資源，呼籲立法院儘速、理性審議總預算。