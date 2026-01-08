彰化債財力仍落第5級 縣府喊話中央：提高各項補助
新版財力分級彰化縣從第4級變為第5級，彰化縣府對中央喊話，考量彰化實際財政收支的困境，增加對彰化各項補助，並請彰化縣籍立委積極協助爭取各項補助資源。
彰化縣政府指出，2018年底彰化縣長王惠美就任前縣庫舉債合計421.6億元，截至去年11月底舉債共227.9億元，共減債193.7億元。
雖然縣府努力還債，但中央依既有財力分級制度，將彰化縣由第4級調整為第5級，顯示中央評估後，認為彰化縣財力條件相對受限，就長遠財政規劃而言，十分不利，未來財政缺口勢必仍會擴大。
縣府說，這是因為彰化縣以中小企業與農業為主，稅收來源有限，且人口規模大、公共服務需求高，長期又必須維持教育、社會福利、長期照護及基礎建設等面向的服務品質，並承擔相當的財政支出責任。請中央考量彰化實際財政收支的困境，增加對彰化各項補助，以照顧縣民權益，讓全台第一大縣的縣民能享有一流的公共服務和生活品質。
