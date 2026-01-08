高雄也跟進免費營養午餐 國民黨團：修財劃法串起善的循環

國中小免費營養午餐引發熱議，台中、高雄也紛紛跟進，國民黨立法院黨團表示，這就是推動財劃法修法的成果，不分藍綠所有地方政府都受惠，否則高雄市長陳其邁恐怕也「巧婦難為無米之炊」，是國民黨串起善的循環，讓孩童吃得好也是國家最值得的投資。

國民黨團指出，財劃法通過後地方建設多，各縣市也紛紛宣布營養午餐免費，遙想國民黨團在立法院不畏民進黨抹黑、全力推動財劃法修法時，堅持將資源下放地方，就是為了讓各縣市能有豐沛的資源推動建設，如今看到成果正在全台遍地開花，且並非口號，而是看得見、吃得到。

國民黨團表示，很高興看到在國民黨執政縣市的領頭下，全台掀起了一股「照顧孩子」政策風潮。桃園早在2023年率先實施國中小營養午餐免費，兩年經驗證明，只要財政規劃得當，政府絕對養得起孩子。

國民黨團回顧，前天由台北市長蔣萬安帶頭推動，基隆市長謝國樑昨天跟進，台中市長盧秀燕則於今天加入行列，這股風潮甚至也帶動了高雄市跟進。事實證明財劃法讓所有地方政府都受惠，不分藍綠，否則陳其邁市府恐怕也「巧婦難為無米之炊」，這就是國民黨串起善的循環。

國民黨團認為，國民黨團在立法院負責爭取預算、修法導正財政；國民黨的縣市長在地方負責落實政策、照顧民生，從中央到地方串連起一張綿密的社會安全網。營養午餐免費不只是減輕家長荷包負擔，更是政府對下一代健康的承諾，讓孩子吃得飽、吃得好，是國家最值得的投資。