預算僵局持續...國民黨找不到台階下 學者：避免成為唯一擋預算的政黨

朝野陷預算僵局，預算規模達新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案擱置。學者認為，民調顯示民進黨已逐漸站穩腳步，民進黨寸土不讓，朝野氣氛愈來愈僵，國民黨卻找不到台階下，民眾黨團將換血，白營態度是總預算案未來命運的關鍵，美方壓力同為關鍵，時間可能不在國民黨，要避免成為唯一反對審預算、審條例的政黨，轉身需要智慧。

行政院長卓榮泰今說，總預算案送進立法院已逾4個月，恐影響2992億元預算，衝擊6縣市財務調度，恐需舉債因應；而在F-16失事事件發生後，賴清德總統今也表示，敬請不分朝野都該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，多家媒體民調顯示，賴清德施政滿意度已從大罷免失敗後不到三成，慢慢拉升至四成左右，這不僅是賴清德總統得票率，也是政黨票得票率，顯見民進黨逐漸站穩腳步。總預算案及軍購特別條例遭擱置，讓民進黨看到機會、撿到槍，全力搶攻中間選民，突破五成滿意度門檻。

張元祥說，從賴清德多次公開呼籲、綠營名嘴、網軍、側翼漫天圖卡，到主計總處昨天公布「縣市財力分級表」，今天公布統計總預算未審議通過不得動支規模達2992億，民進黨團同步放民調痛批藍白，民進黨有節奏、有計畫攻擊在野黨的阿基里斯鍵，但國民黨從頭到尾只有『反對違法預算』，等待民進黨善意回應作為訴求。「依法行政」當然是基本，但更需要找到讓人民聽得懂的論述。

張元祥指出，國民黨靠著人數優勢搶占預算舞台，但半年下來，民進黨態度愈來愈硬，如「藍營執政縣市新竹市、新竹縣、台東縣被列為財力第一級縣市」、「擋預算影響百萬通群族TPASS，擋軍購遭批削弱國防實力，拚營養午餐遭批炫富」，當民進黨寸土不讓，朝野氣氛愈來愈僵，國民黨卻始終找不到下台的階梯。

張元祥認為，「解鈴恐怕不是繫鈴人」，總預算與軍購特別預算並非沒有突破僵局的機會，「關鍵在舉起地球的那個支點」。

張元祥提到，民眾黨前主席柯文哲拜訪立院及民進黨團，柯文哲與柯建銘「雙柯」高來高去，戲稱「能坐下來喬好，就是老大」。綠白未必能和解，但「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，對雙柯而言未必不是一著好棋，「一個想在立院當老大，一個想在中間選民當老大」，特別是民眾黨團即將迎來全新的成員，民眾黨的態度是總預算案未來命運的關鍵。

張元祥分析，在軍購特別條例部分，除了民眾黨的態度外，美方壓力更是關鍵，台灣所有的政黨與政治人物都親美，國民黨主席鄭麗文也從一開始「台灣不是ATM」、「川普的期待早已超出可負擔範圍」轉為低調。對等關稅協議遲遲未能簽訂，軍購可能是一個不可忽略的原因，賴清德有落實「國防預算占GDP達3％」政治承諾的壓力，顧立雄也坦承7項軍購已與美方初步完成協調，確認軍購品項及期程；國民黨則在等待民進黨的善意，以賴清德的個性，絕對不會對在野黨釋出善意，但如果有美方的壓力，可能還有的談。

張元祥總結，時間可能不站在國民黨這一邊，要避免「歹戲拖棚」，甚至成為唯一反對審預算、審條例的政黨，國民黨可能要重新調整戰略，杯葛需要勇氣，轉身需要智慧。