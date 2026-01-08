總預算僵局...今赴院會林奕華嘆可惜 建議卓榮泰做「這件事」

北市副市長林奕華今代表北市長蔣萬安參加行政院會，今天院會第一個議程是針對今年度總預算未能完成審議報告。由於報告花很多時間在各部會說明影響，沒讓地方有機會發言，院長已直接裁示。林奕華今也在臉書說，比較可惜的是，今院會報告案沒有包括行政院如何積極與國會溝通的做法。

林奕華說，她也真心建議卓院長，考慮尊重國會多數、尊重民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是一昧批評怪罪給國會多數黨，這樣無助於化解當前預算卡關僵局。

至於今天行政院會後記者會強調總預算未過，TPASS可能斷炊一事，林奕華表示，她也必須重申台北市政府的態度，北北基桃四縣市一定以民眾權益為優先，絕對不會讓TPASS斷炊。

林說，在中央總預算未能通過、未能撥補相關預算前，以北北基桃TPASS剩餘款加上四縣市的相關自編預算，到5、6月經費都足夠。本月12日，北北基桃四縣市也將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，會針對後續提出相關因應之道，請市民不需恐慌。